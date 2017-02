Projeto musical do Sesc começa programação carnavalesca em Natal

A folia de momo já começou no Terraço do Relógio. O projeto musical do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, apresentará shows com temáticas carnavalescas nas três próximas sextas-feiras de fevereiro. As apresentações começam sempre às 19h, com entrada gratuita, e acontecem no Sesc Cidade Alta.

Depois de receber o sambista carioca Alfredo Del-Penho, no último dia 03/02, o Terraço do Relógio dá o pontapé inicial na programação de carnaval nesta sexta-feira (10/02), com a cantora Andiara Freitas homenageando o grande carnavalesco potiguar Dosinho.

Na sexta-feira 17, acontecerá a 6ª e já tradicional prévia carnavalesca do Terraço do Relógio. Este ano em formato diferente: a Banda Independente da Ribeira, que costumava parar no Terraço em edições anteriores, fazer o show e seguir o percurso rumo à Ribeira, fará a concentração e permanecerá no espaço cultural do Sesc Cidade Alta. Outro detalhe é que haverá uma homenagem ao músico Marcelo Tinôco, um dos fundadores da banda morto recentemente. Após a Banda Independente da Ribeira, Rodolfo Amaral sobe ao palco para continuar a festa.

Para encerrar a programação de carnaval do Terraço, a cantora Mônica Jucá tocará, no dia 24, seu repertório com marchinhas e muito frevo.

Carnaval nas unidades Sesc

Mas a folia não acontecerá somente no Sesc Cidade Alta. No Sesc Ponta Negra, o carnaval tomará conta de todas as manhãs de domingo e da segunda-feira (27) com o projeto Cultura Club, que apresentará cinco shows de artistas potiguares. Além disso, serão disponibilizados parque aquático e serviço de bar, além de atividades esportivas no ritmo carnavalesco. Já na recém reformada Sesc Zona Norte, o público contará com aulão de dança no ritmo da folia dia 16, às 18h30, bem como matinê carnavalesca dia 17, às 17h30, e prévia dia 19, numa manhã com parque aquático aberto, piscinas, petiscos à venda e banda de frevo H2A Kids (infantil).

No Sesc Mossoró, o projeto Letra & Música faz grande prévia carnavalesca dia 24, às 19h, com show de Natali Vox. No domingo, 26, tem manhã carnavalesca na unidade, com serviço de bar, banho de piscina e banda de frevo Pode Inté For. Já o Sesc Caicó terá um domingo especial de carnaval (26), com parque aquático, serviço de bar e show da cantora Solange Silva.

Sobre o Terraço do Relógio

Desde fevereiro de 2002, o Espaço Cultural Terraço do Relógio incentiva a cultura local, ao oferecer espaço para os artistas potiguares e possibilitar o surgimento de novos talentos. Mas a história do relógio e da balaustrada, ambos localizados no Terraço, remonta ao início do século XX.

Em 1911, o governador em exercício, Alberto Maranhão, solicitou a elaboração de um projeto de urbanização da área onde hoje existe o Sesc. No dia 11 de outubro deste ano, data do aniversário do governador, uma grande festa inaugurou a balaustrada, as colunetas com lâmpadas e o relógio, encomendados a uma empresa francesa. Uma estrutura de ferro fundido que mede 103 metros compõe a balaustrada.

O terreno que abriga a estrutura histórica foi doado ao Sesc em 1953 pelo prefeito em exercício, Creso Bezerra. Com o intuito de divulgar a importância histórica da estrutura e de fomentar a cultura, foi criado o projeto Terraço do Relógio. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e serviço de bar.

Serviço:

O quê? Projeto musical do Sesc começa programação carnavalesca em Natal

Quando? Sextas-feiras de fevereiro, às 19h

Onde? Terraço do Relógio, no Sesc Cidade Alta (Av. Cel. Cascudo, 33, Cidade Alta)

Atrações?

10/02 | Andiara Freitas (especial Dosinho)

17/02 | 6ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio: Banda Independente da Ribeira e Rodolfo Amaral

24/02 | Mônica Jucá

Carnaval em outras unidades:

Sesc Ponta Negra

A partir das 8h30: unidade aberta com piscinas e serviço de bar

13h às 16h | Projeto Cultura Club

05/02 | Francisquinho

12/02 | Duda Pinheiro

19/02 | Silvana Martins

26/02 | Mônica Jucá

27/02 | Analuh Soares

Sesc Zona Norte

16/02 | 18h30 às 20h30 – Aulão de dança com ritmos carnavalescos

17/02 | 17h30 às 19h – Matinê carnavalesca: bailinho de carnaval com desfile de fantasias

19/02 – A partir das 9h: unidade com piscinas e petiscos

10h30 às 12h30 | Prévia carnavalesca infantil com banda H2A Kids

Sesc Mossoró

24/02 | 19h | Projeto Letra & Música – Prévia carnavalesca com Natali Vox

26/02 | Manhã carnavalesca – Unidade aberta com piscinas, serviço de bar e banda de frevo Pode Inté For

Sesc Caicó

26/02 – A partir das 8h30: unidade aberta com piscinas e serviço de bar – 10h30 às 13h30 | Show com Solange Silva