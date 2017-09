Robinson anuncia Restaurante Popular no bairro Quintas durante Vila Cidadã

Rayane Mainara

Marileide Gomes é moradora do bairro Quintas, em Natal e precisava tirar os documentos da filha de 13 anos. Na manhã deste sábado (02), durante a 20ª edição do Vila Cidadã, ela conseguiu emitir o RG e CPF. "Muito bom conseguir fazer os documentos aqui pertinho da minha casa, mais fácil e rápido", disse Marileide. A moradora é uma das duas mil pessoas que foram atendidas pelo programa, realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), levando ações de cidadania, lazer, saúde e cultura para a população.

Durante o evento, que também comemorou os 300 anos de história do bairro das Quintas, na zona Oeste da capital, o governador Robinson Faria anunciou a chegada de um Restaurante Popular para a localidade.

"Nosso governo é próximo do povo e trouxe neste sábado serviços essenciais para a população em mais um Vila Cidadã, um projeto que já está consagrado em todo o Estado. Além disso, viemos com essa notícia feliz para os moradores das Quintas, que serão beneficiados com um Restaurante Popular até o final do ano, oferecendo alimentação de qualidade pelo preço de apenas R$ 1. Esse é nosso compromisso, ajudar e melhorar a vida de quem mais precisa", afirmou Robinson Faria.

A secretária da Sethas, Julianne Faria, destacou que além das Quintas, os bairros de Nossa Senhora da Apresentação, Santos Reis, Felipe Camarão e Lagoa Azul serão beneficiados com Restaurantes Populares nos próximos meses. "Estamos expandido o programa para atender o maior número de pessoas na capital. Natal também ganhará novas unidades do Café Cidadão e Sopa Cidadã", informou a titular da Sethas.

A programação do Vila Cidadã levou até o bairro ações de 15 órgãos do governo, entre eles a Sesap, com exames de saúde; ITEP, com emissão de documentos; e também informações e consulta sobre programas habitacionais e vagas de emprego. Ainda foram oferecidos 400 almoços do Restaurante Popular para as pessoas atendidas no evento.

O Vila Cidadã já atendeu mais de 40 mil pessoas em 14 municípios do Rio Grande do Norte.