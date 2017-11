Rodrigo Maia vem a Natal para discutir os impactos da reforma trabalhista

Leonardo Prado/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participa de evento sobre a reforma trabalhista nesta sexta-feira, no Hotel Holiday Inn, em Natal.

As novas leis trabalhistas entraram em vigor no 11 de novembro. Ao todo, foram alterados mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que modificaram as relações de trabalho. Para falar dessas mudanças e da perspectiva do futuro econômico do país, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) junto com a Fiern, Faern e Fetronor, promovem na próxima sexta-feira (17), o seminário Novas Regras Trabalhistas: Agora é lei!, com a presença do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia.

O evento acontece no hotel Holiday Inn Natal, às 9h, e também terá as presenças do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Emmanoel Pereira, e do deputado federal, relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho (PSDB).

“A reforma foi aprovada, sancionada e tivemos um tempo para entender e estudar as mudanças, apontar quais seriam os impactos na rotina de trabalho, tanto para o trabalhador como para o empresário. Agora começou a valer a nova legislação, vamos nos adaptar às suas mudanças com a certeza que num futuro próximo iremos ter uma mudança considerável na competitividade e no ambiente de negócios do país. E isso é bom para todos”, declarou o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz.

O evento “Novas Regras Trabalhistas: Agora é lei!” é mais uma etapa da série de encontros sobre a modernização das leis trabalhistas promovidos pelas entidades empresariais e que percorreu as cidades de Natal, Mossoró, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz. No evento de Natal, em agosto, mais de 1.200 pessoas assistiram a palestra do especialista nas relações de trabalho, José Pastore.