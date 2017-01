Roubo de cabos elétricos da Caern deixa bairro dos Guarapes sem água. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) já está tomando as providências para restabelecer o abastecimento para os moradores da região, que mais uma vez estão sem água por causa do roubo dos cabos elétricos do poço P-4, de onde o manancial é distribuído.



Funcionários da companhia já providenciaram a lavratura do Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia, comunicando o roubo, ocorrido nessa madrugada.



Segundo o chefe da Unidade de Operação de Água da Regional Natal Sul, engenheiro Jacques Pinheiro, a normalização no abastecimento se dará num prazo de 48 horas, tempo necessário para que a rede seja novamente pressurizada.