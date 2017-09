Samu Natal 192 promove capacitação para servidores da Saúde

Capacitar os profissionais de saúde da rede municipal de assistência que atuam no Hospital Municipal de Natal, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de forma constante e permanente. Com esse objetivo, o Núcleo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (NEP-Samu Natal), promoveu capacitação em Suporte Básico de Vida.



A coordenadora do NEP-Samu, Esmeralda Mattoso, explicou que o treinamento integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para a capacitação contínua dos servidores, para que eles saibam agir corretamente no atendimento às principais emergências clínicas que possam ocorrer nestas unidades.



Durante o treinamento, realizado no auditório do órgão, situado no bairro de Dix-Sept Rosado, os mais de 40 participantes puderam também tirar dúvidas sobre os temas abordados e treinar de forma prática com os equipamentos das estações. Ela destacou que é sempre um momento de bastante aprendizado para todos, que se reflete na qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS municipal.