Samu Natal já realizou mais de 60 mil atendimentos em 2016

Serviço essencial para a saúde pública da capital potiguar, o Serviços de Atendimento Médico de Urgência (Samu) Natal 192 divulgou, nesta segunda-feira (26), o balanço das atividades realizadas ao longo de 2016, contendo relatório estatístico com a quantidade total de atendimentos de acordo com a especializada médica.



De acordo com o balanço, o Samu Natal 192 realizou 32.033 atendimentos clínicos; 405 de neonatal; 1.225 obstétricos; 2.999 pediátricos; 5.073 psiquiátricos; 12.533 atendimentos de traumas; e em 7.998 a especialidade não foi informada. No total, de janeiro a dezembro, foram feitos 62.266 atendimentos em todas as especialidades.



O relatório ainda apontou quantas vezes cada tipo veículo do Samu foi utilizado nas ocorrências; motolâncias em 278; Unidade de Suporte Básico (USB) em 14.961; e Unidade de Suporte Avançado (USA) – usada para casos mais graves – foi designada em 2.684 casos.



O mês com maior número de chamados foi março, com 6.533, seguido por: fevereiro, com 6.004; maio, com 5.328; junho, com 5.296; abril, com 5.276; julho, com 5.208; setembro, com 5.135; agosto, com 5.030; e outubro, com 4.979.

Investimentos

Este ano o Samu recebeu uma série de investimentos, com destaques para as construções da Central de Regulação e da Central Telefônica, a primeira realizada com recursos da Prefeitura e a segunda com dinheiro do Governo Federal. Com essas obras, o atendimento oferecido para a população será expandido.



A quantidade de veículos do Samu Natal também deve aumentar nos próximos meses. Atualmente são 14 veículos disponíveis na capital potiguar, sendo 9 USB, 3 USA e 2 motolâncias.