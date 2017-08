Secretaria de Saúde reinicia inspeções em lava-jatos de Natal

Arquivo

Fiscalizar as situações ambientais e estruturais e condições de trabalho nos estabelecimentos que atuam com lavagem de veículos em Natal. O Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (DVS-SMS) reiniciou as inspeções aos lava-jatos da cidade, com foco nos situados na zona norte, nesta segunda-feira (21).



Segundo o chefe da Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador da SMS (Visamt), Marcílio Xavier, após a conclusão do estudo, será feito um relatório que será entregue aos órgãos competentes, para solução de irregularidades detectadas em tempo hábil.



“Nosso propósito é tentar solucionar problemas como a contaminação do solo pelo uso de óleos, graxas, solventes e outros materiais e também as questões relacionadas à saúde dos trabalhadores que atuam na área, como lavadores, finalizadores e profissionais de limpeza”.



A estimativa é que existam cerca de 500 estabelecimentos lava-jatos em atuação na capital, funcionando de segunda-feira a sábado, em horário comercial e com uma média de 20 carros por dia, sendo esse número bem maior nos finais de semana.



“Essa verificação teve início em 2015, com ações nos estabelecimentos da zona Leste, se estendendo no ano seguinte para o Sul e retornando agora, com foco nos lava-jatos da zona Norte. Quando finalizarmos essa etapa, vamos voltar nossa atenção para a zona Oeste de Natal”.