Segunda fase do XXI Exame de Ordem acontece neste domingo

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aplica, neste domingo (22), a prova equivalente a segunda fase do XXI Exame de Ordem Unificado em todo o país. No Rio Grande Norte, a prova será aplicada na Centro Universitário Facex (Unifacex) e em Mossoró no Colégio Diocesano Santa Luzia a partir das 13h (horário de Brasília).



Estão aptos os candidatos que foram aprovados na primeira fase (prova objetiva), realizada no dia 27 de novembro pela Fundação Getúlio Vargas. Dos 1510 inscritos no Estado, foram aprovados 542 para segunda fase, sendo 109 em Mossoró e 433 em Natal. Também estão aptos os examinandos que solicitaram reaproveitamento da 1ª fase do XX Exame.

Os padrões de respostas preliminares da prova prático-profissional serão divulgados às 22h do dia 22 de janeiro e o resultado preliminar da prova prático-profissional será divulgado na data provável 14 de fevereiro. O examinando disporá de três dias para a interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova prático-profissional, das 12h do dia 15 de fevereiro às 12h do dia 18 de fevereiro de 2017.

Os candidatos devem conferir o local no Cartão de Informação, que está disponível na página de acompanhamento da Fundação Getúlio Vargas. No Cartão constam locais de provas, estabelecimento, sala e endereço que deverão comparecer na data do Exame. Para fazer a prova, os examinandos deverão levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, bem como documento de identidade original com foto.

A prova é de caráter eliminatório, composta por uma peça profissional e quatro questões escritas discursivas, sob a forma de situações-problema. Essa fase compreende as seguintes áreas de opção do examinando no ato de sua inscrição: Direito Administrativo, Civil, Constitucional, Empresarial, Penal, Trabalho ou Tributário e do seu correspondente direito processual.

O Exame de Ordem Unificado pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Podem realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres. A aprovação é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado, conforme estabelece o artigo 8º, IV, da Lei 8.906/1994.