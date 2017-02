Segurança Privada começa a ser implantada no Parque das Dunas

Para garantir a segurança dos usuários das Unidades de Conservação do Estado, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), realizou a contratação, por meio de licitação, de uma empresa de segurança armada que vai atuar em 7 áreas ambientais do Estado.

No Parque das Dunas, local de grande circulação de pessoas, o acesso está sendo reorganizado, também para a segurança de todos, e antes das 8h da manhã, só será permitido para aqueles que tiverem a carteira de coopista. Para isso, o Idema vai orientar os visitantes do Parque pelos próximos 30 dias sobre a necessidade de fazer a carteira de coopista, que custa R$ 20 por ano e permite o acesso ao local mesmo antes da abertura da bilheteria, que acontece às 8h da manhã.

No horário das 8h às 17h30, o funcionamento do Parque continua como antes, ou por meio da carteira de coopista ou através do pagamento da taxa de entrada que custa 1 real.

"Estamos investindo em serviços de melhoria em nossas Unidades de Conservação e fomos motivados também a aumentar a segurança desses locais para garantir conforto e tranquilidade aos visitantes. Queremos atrair cada vez mais pessoas às nossas Unidades de Conservação, garantindo o acesso seguro", ressaltou o diretor geral do Idema, Rondinelle Oliveira.

O serviço de vigilância 24h contempla os Ecopostos das Áreas de Proteção Ambiental de Jenipabu (APAJ), Recifes de Corais (APARC), Dunas do Rosado, Bonfim-Guaraíra, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, Cajueiro de Pirangi e Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luíz Maria Alves”.

Estão isentos do pagamento da tarifa de acesso ao Parque os alunos e professores de escolas públicas municipais, estaduais e federais, desde que em atividade escolar e agendado anteriormente; grupo de escoteiros uniformizados e agendados; guia de turismo, desde que esteja acompanhando um grupo e que apresente sua identificação oficial; crianças com até cinco anos e adultos a partir de 60 anos.