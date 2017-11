Servidores do Detran desistem de greve após reunião com direção do órgão

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) desistiram da greve que seria deflagrada nesta sexta-feira (10). Decisão foi tomada durante assembleia na manhã desta quinta-feira (9) com a participação da direção do órgão.

De acordo com o Detran, o Governo teria se comprometido a enviar projeto para reajuste em salários. Segundo a assessoria do Detran, os salários do órgãos não sofreram atrasos e todos os acordos firmados em 2016 estão sendo cumpridos.

Apesar da suspensão da greve, o ato desta sexta-feira está mantido. Os servidores do Detran participam junto com o Fundac, Emater e Idiarn na frente da Governadoria às 9h30 para protestar contra atraso de salários.