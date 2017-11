Servidores do Detran retomam greve por tempo indeterminado a partir desta segunda

Os servidores do Detran, deliberaram em assembleia na manhã da última sexta-feira, pela continuidade da greve estabelecida já no dia 7 de novembro, cujo início se daria no último 10, quando a categoria parou.

Os servidores haviam decidido pela suspensão do movimento grevista por uma semana, acatando a proposta do Governo que se comprometeu em encaminhar à Assembleia Legislativa, os projetos da reposição de perdas salariais da categoria e o auxílio alimentação, além de cumprimento das promoções devidas. A previsão era que isso acontecesse até a sexta-feira(17), data que a categoria seria posta a par das decisões do Governo pelo sindicato que os representa, Sinai.

Das informações que se teve dos dois projetos, a direção do Sindicato conseguiu saber que os processos não haviam chegado à Assembleia Legislativa conforme o compromisso do governo.

Já o processo da reposição das perdas no que diz respeito às tabelas salariais da categoria, a intervenção sugerida pelo Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal (COARP), é no sentido de causar ainda mais prejuízos aos trabalhadores, achatando os salários da categoria na carreira.

De acordo com a categoria, durante a assembleia, já decorrido um tempo, a Direção do Sinai e a categoria presente receberam a visita do gestor do Departamento, Júlio César Soares, que solicitou aos presentes dar informes das reivindicações dos trabalhadores.

Júlio César disse que os projetos estavam sendo encaminhados, e que, o da reposição das perdas seria ainda analisado.