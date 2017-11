Servidores do Estado em greve realizam protesto na BR 101

Os servidores do Estado em greve, por atraso de salários, realizaram protesto na tarde desta quinta-feira (16) e fecharam a BR-101 no sentido Natal-Parnamirim, próximo à passarela do bairro de Potilândia.Movimento foi realizado pelos servidores da Saúde e Educação. Eles estão acampados em frente à sede da Governadoria, no Centro Administrativo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e enviou uma equipe ao local.

Os manifestantes afirmam que o ato de impedir o trânsito na BR foi iniciado porque os representantes da categoria não têm conseguido manter diálogo com os representantes do Poder Executivo.