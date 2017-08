Sine oferece mais de 19 vagas de empregos nesta terça-feira

O Sine oferece nesta terça-feira (29) mais de 19 oportunidades de emprego em Natal e Mossoró.

Para concorrer às vagas, o candidato deve se cadastrar via Internet no Portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego através do endereço maisemprego.mte.gov.br ou na unidade do Sine Matriz Cidade da Esperança, localizada na Rua Adolfo Gordo, s/n, Cidade da Esperança - Natal-RN no prédio da Central do Trabalhador no horário de 8h ás 16h ou em qualquer agência do Sine nas centrais do cidadão de Natal e no interior.

O interessado que não tem cadastro e acesso ao Portal Mais Emprego, pode comparecer as Agências do SINE, com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Número do PIS, cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. O atendimento é de acordo com o horário de funcionamento das centrais do cidadão e do SINE Matriz Cidade da Esperança no prédio da Central do Trabalhador, das 8h às 16h.

VAGAS PERMANENTES - NATAL e GRANDE NATAL

OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS

CONFEITEIRO 1

GERENTE ADMINISTRATIVO 1

INSTALADOR HIDRÁULICO 2

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1

PASTELEIRO 1

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 2

Total 08

VAGAS PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - NATAL e GRANDE NATAL

OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS

AUXILIAR DE ESTOQUE 2

Total 2

MOSSORÓ E REGIÃO

OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1

ASSISTENTE DE COMPRAS 1

MANICURE 1

OPERADOR DE MOINHO (PROCESSO DE MOAGEM) 1

SONDADOR - NA MINERAÇÃO 1

SUPERVISOR DE EXTRAÇÃO DE SAL 1

TORNEIRO MECÂNICO 1

VENDEDOR PRACISTA 1

Total 9