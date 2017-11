Solenidade na Assembleia irá homenagear 40 anos do Parque das Dunas

A Assembleia Legislativa, por meio da deputada Cristiane Dantas (PCdoB), irá promover sessão solene na próxima segunda-feira (13), às 9h, em alusão aos 40 anos de criação do Parque das Dunas “Jornalista Luiz Maria Alves”. A solenidade ocorre no plenário da Casa e irá homenagear profissionais com destacada atuação em favor da unidade de conservação.



“É importante realizar essa homenagem para enfatizar a importância do Parque das Dunas para todo o Estado e contribuir com o trabalho de conscientização e preservação ambiental realizado pela unidade há 40 anos”, justifica Cristiane Dantas, que integra o Conselho Gestor do Parque.



Além da solenidade, também será promovida exposição do projeto “Parque Itinerante” e mostra fotográfica da flora e fauna existentes na unidade de conservação. O objetivo é aproximar a população ao parque, através de orientações que enfatizam a educação ambiental para a preservação das espécies encontradas na área da reserva ambiental.



A exposição estará disponível para visitação pública nos dias 13 e 14, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa.



Sobre o Parque



Criado em 1977 como a primeira unidade de conservação do Rio Grande do Norte, o Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” possui uma área de 1.172 hectares. Reconhecido pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira, o Parque das Dunas é considerado o maior parque urbano sobre dunas do Brasil. Seu ecossistema de dunas é rico e diversificado, abrigando uma fauna e flora de grande valor bioecológico, que inclui diversas espécies em processo de extinção.