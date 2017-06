Vazamento provocado por prestadora de serviço suspende abastecimento em Currais Novos

O abastecimento da cidade de Currais Novos está suspenso devido a um vazamento na tubulação que leva água da Estação de Tratamento de Água para o reservatório da cidade. A rede foi atingida por uma empresa que realiza trabalho com fibra ótica.



A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) já está com uma equipe no local para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento de água.



A previsão do chefe do escritório de Currais Novos, Adelson Santos é de que o abastecimento seja regularizado até a próxima quinta-feira (22).