Zona Norte recebe o projeto Nossa Cidade

Alex Régis/Prefeitura do Natal O prefeito Carlos Eduardo, que entregou o novo fardamento, computador e projetor aos funcionários do Projeto Semente Cidadã, da SEMDES.

O bairro de Nossa Senhora da Apresentação recebeu, neste sábado (4), o projeto Nossa Cidade, #TamojuntoNatal, na Escola Nossa Senhora da Apresentação. Diversos serviços foram oferecidos a população. Dentre eles, espaço para crianças com atividades lúdicas e oficinas de reciclagem; exposição dos serviços oferecidos pela prefeitura em áreas como educação, limpeza urbana, regulação de saneamento básico, defesa do consumidor, obras públicas e infraestrutura, políticas para as mulheres, atendimento jurídico, segurança e defesa social.

“Este é um momento extremamente importante, de muitos serviços oferecidos a população, e eu me sinto muito feliz em estar aqui hoje. Esse projeto é muito bom para a população e aproveito a oportunidade para agradecer a secretária de Planejamento, Glenda Dantas, coordenadora do projeto, pelo excelente trabalho realizado, pois coloca realmente a prefeitura, através dos seus secretários e o prefeito, frente a frente com comunidade”, disse o prefeito Carlos Eduardo, que entregou o novo fardamento, computador e projetor aos funcionários do Projeto Semente Cidadã, da SEMDES.

Um dos serviços mais procurados era os de saúde. A população teve a possibilidade de fazer teste rápidos de HIV, sífilis e hepatite, vacinação, atendimento médico, realização de preventivo, teste de glicemia, emissão de Cartão do SUS, avaliação de Índice de Massa Corporal. Teve também cuidados com a beleza com corte de cabelo feminino e masculino; manutenção de óculos; escovódromo para crianças e adultos;informações e/ou cadastro - Programa Minha Casa, Minha Vida; Cadastro Único; Contação de histórias; consulta situação/orientação carteira de estudante; emissão do cartão do idoso e de estacionamento; informações sobre o Programa de Gratuidade Estudantil (PASSE LIVRE); sobre o Programa Tributo à Criança;orientações sobre serviços ofertados pelo CRAS e encaminhamento para emissão de Carteira de Trabalho.

A terceira edição do projeto contou ainda com apresentações artísticas e culturais como Aula de Zumba; teatro "Luta do bem contra o mal"; apresentação "O Mundo em minhas mãos" por alunos da Escola; Apresentação musical; Danças circulares; Atividades lúdicas de Educação no Trânsito e com o Grupo de Hip Hop Batalha do Vinho.Houve também entrega de mudas de plantas. O evento é uma parceria da Prefeitura de Natal através da Secretaria Municipal de Planejamento com a Ótica Diniz, Sesi, Sesc, Água Cristalina, Unp e Embelleze.