Annabelle 2 é a estreia da semana

Divulgação Boneca Annabelle volta aos cinemas levando muito suspense e medo para casal atormentado por morte de filha.

Annabelle 2 - A Criação do Mal - Estreia

Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amendrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.

Gênero: Terror, Thriller

Duração: 109 min

Classificação: 14 anos



Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal









Uma Família Feliz - Estreia

Emma, a mãe da família Wish bone, está tentando de todas as formas salvar a relação com seus familiares, que não é nada amigável. Já que nenhum deles se dá muito bem e a paz e tranquilidade são quase impossíveis, ela planeja uma noite de diversão fora de casa. Mas a confusão começa quando, inesperadamente, uma bruxa os transforma em monstro.

Gênero: Animação

Duração: 96 min

Classificação: Livre





Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal









Valerian e a Cidade dos Mil Planetas

O sci-fi de ação e aventura conta a história do agente Valerian (DeHaan), viajante do tempo, e sua parceira Laureline (Delevingne) que são enviados ao planeta Alpha para uma investigação, e lá descobrem uma operação que ameaça a vida de milhões de pessoas.

Gênero: Ação, Aventura, Ficção-científica

Duração: 137 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Malasartes e o Duelo com a Morte

Vivendo no interior do Brasil, o jovem Pedro Malasartes (Jesuita Barbosa) é um malandro. Com a sua lábia,ele consegue pregar peças em comerciantes e se aproveita da boa vontade alheia. No entanto, sua incrível esperteza será colocada à prova pela Morte, a ceifadora de almas.

Gênero: Comédia

Duração: 107 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping







O Reino Gelado: Fogo e Gelo

Depois de derrotar heroicamente tanto a rainha da neve e o rei da neve, Gerda ainda não consegue encontrar a paz. Seu sonho é encontrar seus pais e, finalmente, reunir a família. Assim, Gerda e seus amigos embarcam em uma jornada para encontrar os pais dela e enfrenta novos desafios ao longo do caminho.

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

Duração: 80 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping







Uma Família de Dois

Samuel leva uma vida tranquila ao lado das pessoas que ama no litoral sul da França até que vê tudo mudar com a chegada inesperada de uma bebê de poucos meses chamada Glória, sua filha. Incapaz de cuidar da criança, ele corre para Londres a fim de encontrar a mãe biológica, mas, sem sucesso, decide criá-la sozinho. Oito anos depois, quando Samuel e Glória se tornam inseparáveis, a mãe retorna para recuperar a menina.

Gênero: Comédia, Drama

Duração: 118 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Natal Shopping







Diário de um Banana: Caindo na Estrada

Greg (Jason Drucker) convence sua família a embarcar numa viagem para ir ao aniversário de 90 anos de sua avó. Mas, na verdade, o que ele realmente quer é assistir a uma convenção de gamers. Sem surpresas, as coisas não vão de acordo com o planejado e as palhaçadas da família Heffley começam a acontecer.

Gênero: Família

Duração: 91 min

Classificação: Livre

Cinemark / Midway Mall Natal





Planeta dos Macacos: A Guerra



Depois que vários macacos perdem suas vidas no conflito, César luta contra seus instintos e parte em busca de vingança. Dessa jornada, o futuro do planeta poderá estar em jogo.

Gênero: Ação, Aventura, Drama

Duração: 140 min

Classificação: 114 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





O Filme da Minha Vida



Serras Gaúchas, 1963. O jovem Tony Terranova precisa lidar com a ausência do pai, que foi embora sem avisar à família e, desde então, não deu mais notícias ao filho. Tony é professor de francês num colégio da cidade, convive com os conflitos dos alunos no início da adolescência e vive o desabrochar do amor. Apaixonado por livros e pelos filmes que vê no cinema da cidade grande, Tony faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver. Até que a verdade sobre seu pai começa a vir à tona e o obriga a tomar as rédeas de sua vida.

Gênero: Drama

Duração: 113 min

Classificação: 114 anos

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping







Dunkirk

`Dunkirk´ começa com centenas de milhares de tropas britânicas e aliadas cercadas por forças inimigas. Encurralados na praia e com o mar em suas costas, eles enfrentam uma situação impossível à medida que os inimigos se aproximam.

Gênero: Ação, Drama

Duração: 106 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Natal Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Transformers: O Último Cavaleiro



O Último Cavaleiro destrói os principais mitos da franquia Transformers e redefine o que significa ser um herói. Os humanos e os Transformers estão em guerra, Optimus Prime se foi. A chave para salvar nosso futuro está enterrada nos segredos do passado, na história oculta dos Transformers na Terra. A salvação de nosso mundo recai sobre os ombros de uma aliança improvável: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; um lorde inglês (Sir Anthony Hopkins) e uma professora da Universidade de Oxford (Laura Haddock). Chega uma hora na vida de cada um de nós quando somos chamados para fazer a diferença. Em Transformers: O Último Cavaleiro, os procurados se tornarão heróis. Os heróis se tornarão vilões. Somente um mundo sobreviverá: o deles ou o nosso.

Gênero: Ação, Aventura

Duração: 179 min

Classificação: 12 anos

Moviecom / Praia Shopping







D.P.A. Detetives do Prédio Azul - O Filme



Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. Pippo, Sol e Bento conseguem se infiltrar na festa de Dona Leocádia, a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Eles presenciam um crime mágico quase perfeito, que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência. Para completar, a única testemunha -- o quadro falante da Vó Berta -- desaparece, e Dona Leocádia é enfeitiçada para ficar boazinha. Mas, investigar os suspeitos não será nada fácil: todos eles são bruxos com poderes curiosos. Para resolver esse caso, os detetives vão contar com a ajuda do porteiro Severino, que empresta sua Kombi azul novinha para ser a sede do improvisado clubinho móvel. A aventura fica completa quando Tom, Mila e Capim, fundadores do clubinho original, são trazidos de volta ao Rio de Janeiro para ajudar no caso, tornando os Detetives do Prédio Azul mais imbatíveis do que nunca.

Gênero: Família

Duração: 127 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal



Homem-Aranha: De Volta ao Lar



Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker (Tom Holland) voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre (Michael Keaton) surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Duração: 133 min

Classificação: 12 anos

Cinemark / Midway Mall Natal

Meu Malvado Favorito 3



O ex-ator mirim e astro de TV, Balthazar Bratt, foi um típico malvado bem-sucedido nos anos 80 e agora está de volta à ativa. Ele vai aterrorizar a vida de Gru, Agnes, Margo, Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions. Em meio a tudo isso, Gru também vai encontrar o seu irmão gêmeo, Dru.

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

Duração: 96 min

Classificação: Livre

Moviecom / Praia Shopping