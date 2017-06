Baywatch - S.O.S. Malibu é a maior estreia da semana nos cinemas

Divulgação

Inspirada na série americana Baywatch (1989-2000), que ganhou por aqui o título S.O.S. Malibu, a produção Baywatch - SOS Malibu chega aos cinemas de todo país.







Baywatch - S.O.S. Malibu - Estreia

Em Emerald Bay ninguém se destaca mais do que o lendário salva-vidas Mitch Buchannon (Dwayne "The Rock"). Como líder da equipe de Baywatch, Mitch tornou-se uma espécie de herói local. Mas o novo e insubordinado recruta do time Matt Brody (Zac Efron) anda tirando a sua paciência. Apesar das desavenças, os dois se unem quando descobrem uma conspiração criminosa local que ameaça o futuro da baía onde trabalham.

Gênero: Aventura, Drama

Duração: 116 min

Classificação:14 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Meus 15 Anos - Estreia

Aos quatorze anos de idade, Bia (Larissa Manoela) descobre que vai ganhar uma grande festa de quinze anos. Mas tem um problema: a garota sonhadora e apaixonada por música não tem muitos amigos para convidar ao evento, por ser pouco popular na escola. Ela conta com a ajuda do único grande amigo, Bruno, e do pai Edu, para consertar a situação.

Gênero: Comédia

Duração: 100 min

Classificação: 10 anos

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Um Tio Quase Perfeito

Tony é um adorável trambiqueiro que vive de bicos e de pequenos golpes, sempre com apoio da mãe, Cecilia. Quando são despejados do apartamento onde moram, ele procura a irmã, Angela, que está com uma viagem marcada e desperada porque a babá sumiu. Contra vontade, ela aceita que Tony e a mãe fiquem uns dias cuidando dos 3 sobrinhos, que ele nem conhece. Assim começam as divertidas confusões tamanho família.

Gênero: Comédia

Duração: 90 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





O Círculo

Gênero: Drama, Ficção-científica, Thriller

Duração: 110 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping







Tudo e Todas as Coisas

Ao longo da sua vida, uma adolescente viveu cheia de restrições e cuidados devido aos seus problemas de alergia a tudo que se possa imaginar. E agora, que ela se apaixonou pelo garoto que se mudou para a casa do lado?

Gênero: Drama, Romance

Duração: 96 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping







Perdidos em Paris

Fiona, bibliotecária de uma pequena cidade canadense, recebe uma aflita e angustiada carta de sua tia Marta, uma senhora de 93 anos que vive sozinha em Paris. Sem pestanejar, Fiona pega o primeiro avião rumo à capital francesa apenas para descobrir que Martha desapareceu. Em uma verdadeira avalanche de desastres inexplicáveis, Fiona conhece Dom, um sem-teto egoísta e sedutor que não vai deixá-la seguir sozinha em sua busca. Um conto divertido e cativante sobre três pessoas peculiares perdidas em Paris. Dos mesmos diretores e comediantes de Rumba e La fée.

Gênero: Comédia

Duração: 83 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Natal Shopping







O Reencontro

Claire exerce a profissão de parteira com muita paixão. Mas preocupada com sua maternidade, vê sua vida virada de cabeça para baixo pelo retorno de Beatrice, a extravagante ex-mulher de seu falecido pai.

Gênero: Drama

Duração: 117 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Natal Shopping







A Múmia

Embora esteja sepultada em segurança em uma cripta abaixo do deserto, uma antiga princesa, cujo destino foi injustamente tirado dela, é despertada nos dias atuais, trazendo com ela sua malevolência e terrores que desafiam a compreensão humana. Das deslumbrantes areias do Oriente Médio até labirintos escondidos sob a Londres de hoje, A Múmia traz uma intensidade surpreendente e equilíbrio de maravilhas e emoções em um novo imaginário que introduz um novo mundo de deuses e monstros.

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Duração: 117 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal









Uma Família de Dois

Samuel vive uma vida sem laços ou responsabilidades à beira-mar no sul ensolarado da França, perto das pessoas que ama. Até que uma ex-namorada o procura e deixa sob sua responsabilidade sua filha Glória, um bebê de poucos meses. Incapaz de cuidar de um bebê e determinado a devolver a criança à sua mãe, Samuel corre para Londres para tentar encontrá-la, sem sucesso. Oito anos depois, enquanto Samuel e Glória vivem em Londres e tornaram-se inseparáveis, a mãe de Glória volta em suas vidas para recuperar sua filha.

Gênero: Comédia, Drama

Duração: 118 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Natal Shopping









Uma Agente Muito Louca

A policial Johanna Pasquali é desligada, cabeça ao vento e desajeitada. Relegada a perigosas atribuições como multas de trânsito ou pequenos furtos à lojas, ela usa cada minuto do seu tempo livre para transformar seu sonho em realidade: tornar-se a primeira policial feminina a fazer parte do RAID, a tropa de elite francesa. Por razões misteriosas e políticas, ela é aceita no programa de treinamento da unidade de elite, e se torna o problema de Eugène Froissard, o mais misógino dos agentes da RAID. Essa dupla improvável está encarregada de parar a Gangue Leopardo, que está por trás de audaciosos roubos nas ruas de Paris. Mas antes de colocar os malfeitores atrás das grades, eles precisam encontrar uma maneira de serem parceiros sem que se matem, seja em treinamento ou trabalhando em casos complicados.

Gênero: Ação, Comédia

Duração: 105 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Natal Shopping









Mulher-Maravilha

Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince (Gal Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Duração: 141 min

Classificação: 12 Anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

Envolvido em uma inédita aventura, um desafortunado Capitão Jack encontra os ventos da má sorte soprando ainda mais forte quando piratas fantasmas assassinos liderados por seu antigo inimigo, o terrível Capitão Salazar, escapa do Devil´s Triangle, determinado a matar todos os piratas no mar... inclusive ele. A única esperança de sobreviver do Capitão Jack está em procurar o lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso que concede a quem o possui o poder total de controlar o mar.

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Duração: 129 min

Classificação: 12 anos

Cinemark / Midway Mall Natal





As Aventuras de Ozzy

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

Duração: 90

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping