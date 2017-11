"Big Pai, Big Filho" anima as telas de cinema neste final de semana

Divulgação Adam passa a investigar o mistério que ronda o desaparecimento de seu pai, até descobrir que ele é o lendário Pé-Grande.

Big Pai, Big Filho - Estreia

Adam é um adolescente que precisa descobrir o mistério por trás do desaparecimento de seu pai. Para isto ele se aventura numa floresta tentando localizar o pai. Quando ele encontra-o descobre que ele é ninguém mais, ninguém menos, do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há anos para proteger a si e sua família de uma grande corporação que quer fazer experimentos científicos com ele. Pai e o filho começam a passar um tempo juntos e Adam logo descobrirá que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.

Gênero: Animação, Comédia

Duração: 92 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping







Historietas Assombradas: O Filme - Estreia

Pepe mora com sua avó, uma bruxa fazedora de poções, desde que era um bebê. Após descobrir que seus pais estão vivos, decide sair em busca deles, mas acaba atraindo a atenção de Edmundo, um vilão que precisa de Pepe para alcançar a imortalidade.

Gênero: Animação

Duração: 90 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Depois Daquela Montanha - Estreia

Perdidos após um trágico acidente de avião, dois estranhos precisam forjar uma conexão para sobreviver aos elementos extremos de uma remota montanha coberta de neve. Quando percebem que a ajuda não está vindo, eles embarcam em uma terrível viagem através de centenas de quilômetros de deserto, empurrando um ao outro para suportar essas condições, e uma atração inesperada surge entre eles.

Gênero: Ação, Aventura, Drama

Duração: 112 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping





Terra Selvagem - Estreia

TERRA SELVAGEM é um arrepiante thriller que acompanha uma agente novata do FBI (Elizabeth Olsen), que faz par com um caçador local com extensas ligações com a comunidade local e um passado que o persegue (Jeremy Renner), para investigar um assassinato de uma garota local em uma remota Área de Preservação Indígena Americana, na esperança de solucionar sua misteriosa morte.

Gênero: Ação, Drama, Suspense, Thriller

Duração: 110 min

Classificação: 16 anos

Cinépolis / Natal Shopping





O Estado das Coisas - Estreia

Riqueza, poder e festas ou o aconchego da vida familiar? Para Brad (Ben Stiller) a vida dos amigos parece muito melhor que a sua. Seja nas redes sociais, na tv ou nas revistas todos parecem estar muito melhor que ele. Ele errou nas escolhas? Por que a grama dos amigos é sempre mais verde?

Gênero: Comédia

Duração: 101 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Natal Shopping





A Noiva - Estreia

Nastya é uma jovem mulher que viaja com seu futuro marido para a casa da família dele. Logo após chegar, ela percebe que a visita pode ter sido um erro terrível. Rodeada por pessoas estranhas, ela passa a ter visões horríveis à medida que a família do seu futuro esposo a prepara para uma tradicional cerimônia de casamento eslava.

Gênero: Terror, Thriller

Duração: 93 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Thor: Ragnarok

Thor está aprisionado do outro lado do universo sem seu poderoso martelo e precisa correr contra o tempo e para evitar o Ragnarok — a destruição de sua terra natal e o fim da civilização de Asgard pelas mãos de uma nova e poderosa ameaça, a impiedosa Hela. Mas antes ele deve sobreviver a um duelo mortal numa arena de gladiadores onde seu adversário é um antigo aliado e colega Vingador - o Incrível Hulk.

Gênero: Ação, Aventura, Ficção

Duração: 130 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Missão Cegonha



O pequeno pardal órfão Rick é criado com muito amor por uma família de cegonhas, mas ele nem imagina por um segundo não ser uma cegonha. Quando seus pais adotivos e seu meio-irmão começam a se preparar para o longo percurso até a África do Sul, eles precisam dizer a ele a verdade: um pequeno pardal não é feito para uma viagem tão longa. Com corações partidos, eles têm de deixá-lo para trás. Mas,após partirem sem se despedir,Rick decide ir sozinho para a África para provar que ele é realmente uma cegonha. Por sorte, ele recebe ajuda de Olga, uma divertida coruja que cruza o seu caminho. Quando eles libertam Kiki, um periquito cantor de karaokê, de sua gaiola, começa uma animada aventura que mudará a vida desse novo trio.

Gênero: Animação, Aventura

Duração: 85 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping







Tempestade: Planeta em Fúria

Depois de uma série de desastres naturais sem precedentes ameaçar o planeta, os líderes mundiais se unem para criar uma rede complexa de satélites para controlar o clima mundial e manter todos em segurança. Porém, agora, algo deu errado – o sistema criado para proteger a Terra passou a atacá-la, dando início a uma corrida contra o tempo para descobrir a verdadeira ameaça, antes que uma tempestade de proporções globais devaste tudo... e todos em seu caminho.

Gênero: Ação

Duração:109 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Além da Morte

Em Além da Morte, cinco estudantes de medicina obcecados com o mistério da vida após a morte, embarcam em um desafiador e perigoso experimento: ao pararem seus corações por curtos períodos de tempo, cada um vivencia uma experiência de quase-morte; que os dá acesso em primeira mão à um vislumbre do pós-vida. Mas à medida que seu experimento se torna cada vez mais perigoso, cada um deles passa a ser assombrado por fantasmas de seus passados, trazidos até eles como consequências paranormais por cruzarem até o outro lado.

Gênero: Terror

Duração: 108 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping







A Comédia Divina

Abalado por sua baixa popularidade o Diabo (Murilo Rosa) resolve vir à Terra e fundar sua própria igreja. Os pecados são virtudes e devem ser estimulados. Utilizando a televisão, o Coisa Ruim potencializa seu poder de sedução para ganhar mais fiéis. Raquel (Monica Iozzi), uma jovem jornalista ambiciosa, é uma das primeiras a cair sob seu domínio.

Gênero: Comédia

Duração:100 min

Classificação: 14 anos

Moviecom / Praia Shopping







Como se Tornar o Pior Aluno da Escola

Bernado (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel) são estudantes e enfrentam as clássicas tarefas de cumprir as obrigações escolares, tirar boas notas, ter bom comportamento e cumprir as regras da escola, cada vez mais elaboradas graças ao diretor Ademar (Carlos Villagrán). Frustados, Pedro acaba encontrando um diário de como provocar o caos na escola sem ser pego, o que leva os dois amigos a seguirem as dicas do caderno.

Gênero: Comédia
Duração: 94 min

Classificação: 12 anos



Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping







A Morte te dá Parabéns

Tree (Jessica Rothe) é uma jovem estudante que trata mal os meninos, desdenha das amigas e não parece estar muito disposta a atender as ligações do pai no dia do aniversário dela. No fim do mesmo dia, no entanto, ela é brutalmente assassinada por um mascarado. Acontece que ela "sobrevive", ou melhor, acorda no mesmo e fatídico dia, numa espécie de looping macabro, que termina sempre com a morte da garota. Repetir, seguidamente, o mesmo dia, por outro lado, dá a Tree a chance de investigar quem a está querendo morta e o porquê.

Gênero: Terror, Thriller

Duração: 96 min

Classificação:14 anos



Cinépolis / Partage Norte Shopping





As Aventuras do Capitão Cueca – O Filme

Duas crianças travessas hipnotizam o malvado diretor do colégio em que estudam e transformam-no no bondoso e elástico Capitão Cueca.

Gênero: Animação, Comédia
Duração: 89 min
Classificação: Livre

Moviecom / Praia Shopping







Pica-Pau: O Filme



No filme, atores Thaila Ayala e Timothy Omundson interpretam o casal Vanessa e Lance Walters – os novos alvos do traiçoeiro Pica-Pau na história. A comédia mostra uma guerra de território entre o pássaro e o vigarista Lance Walters e sua namorada, que estão determinados a construir a casa de seus sonhos, mas para isso têm que derrubar a casa do travesso personagem.

Gênero: Animação, Comédia, Família

Duração: 94 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping