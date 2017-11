Dona Flor e seus dois maridos é o destaque do cinema nacional

Divulgação Dona Flor e seus dois maridos traz a atrir Juliana Paes na personagem que ficou imortalizada pela atriz Sônia Braga.

Dona Flor se casa com Vadinho, que é muito bonito e apaixonado, mas não lhe oferece muito. Ela sustenta a família cozinhando para seus vizinhos, mas o marido aposta a maior parte do dinheiro. Vadinho morre repentinamente e Dona Flor começa a sentir falta do casamento. Ela se casa com o médico Teodor

o Madureira, mas ele é o oposto de Vadinho. Enquanto Dona Flor está casada com Teodoro, o fantasma de seu falecido marido aparece.





Dona Flor e seus Dois Maridos - Estreia

No início da década de 1940, Dona Flor, sedutora professora de culinária em Salvador é casada com Vadinho, que só quer saber de farras e jogatina nas boates da cidade. A vida de abusos e noites em claro acaba por acarretar sua morte precoce, deixando Dona Flor viúva. Logo ela se casa de novo, com o recatado e pacífico farmacêutico da cidade, Dr. Teodoro. As saudades do antigo marido que, apesar dos defeitos era um ótimo amante, acabam fazendo com que ele retorne em espírito, visto somente pela viúva. Isso a deixa em dúvida sobre o que fazer com os dois maridos que passam a dividir o seu leito.

Gênero: Comédia

Duração: 95 min

Classificação: 16 Anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal









Gosto se Discute

Augusto (Cassio Gabus Mendes) é o famoso chef de um restaurante que já viveu dias de glória e agora precisa lidar com a decadência, enfrentando até a concorrência de um `food truck´ recém-instalado do outro lado da rua. Para piorar, um banco, sócio do restaurante, envia uma auditora, Cristina (Kéfera Buchmann), que quer promover uma verdadeira revolução no local. Desafiado, o chef tem que provar que ainda está em forma, mas acaba perdendo o paladar justamente na hora que precisa criar o novo cardápio.

Gênero: Comédia, Drama

Duração: 80 min

Classificação: 12 anos





Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Pai em Dose Dupla 2

Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) alcançaram o status impossível - amizade e co-parentabilidade. Tudo está indo bem até a chegada de Kurt (Mel Gibson), o pai machista de Dusty, e Don, o pai ultra-sensível de Brad (John Lithgow), que chegam a tempo para o Natal. Oposto ao seu estilo progressivo de parentabilidade, Kurt promete tocar fogo na rotina desta família. À medida que as diferenças começam a aparecer, Brad e Dusty precisam trabalhar juntos para sobreviver ao Natal da família e provar que o estilo de pais modernos funciona.

Gênero: Comédia

Duração: 98 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Pokémon O Filme: Eu Escolho Você!

Ash Ketchum tem 10 anos, o que significa que ele já tem idade suficiente para se tornar um instrutor de Pokémon. Ash sonha muito sobre as aventuras que ele experimentará depois de ganhar seu primeiro Pokémon do Professor Oak.

Gênero: Aventura

Duração: 95 min

Classificação: Livre

Cinemark / Midway Mall Natal





Big Pai, Big Filho

Adam é um adolescente que precisa descobrir o mistério por trás do desaparecimento de seu pai. Para isto ele se aventura numa floresta tentando localizar o pai. Quando ele encontra-o descobre que ele é ninguém mais, ninguém menos, do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há anos para proteger a si e sua família de uma grande corporação que quer fazer experimentos científicos com ele. Pai e o filho começam a passar um tempo juntos e Adam logo descobrirá que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.

Gênero: Animação, Comédia

Duração: 92 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping







Historietas Assombradas: O Filme

Pepe mora com sua avó, uma bruxa fazedora de poções, desde que era um bebê. Após descobrir que seus pais estão vivos, decide sair em busca deles, mas acaba atraindo a atenção de Edmundo, um vilão que precisa de Pepe para alcançar a imortalidade.

Gênero: Animação

Duração: 90 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Depois Daquela Montanha

Perdidos após um trágico acidente de avião, dois estranhos precisam forjar uma conexão para sobreviver aos elementos extremos de uma remota montanha coberta de neve. Quando percebem que a ajuda não está vindo, eles embarcam em uma terrível viagem através de centenas de quilômetros de deserto, empurrando um ao outro para suportar essas condições, e uma atração inesperada surge entre eles.

Gênero: Ação, Aventura, Drama

Duração: 112 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping





Terra Selvagem

TERRA SELVAGEM é um arrepiante thriller que acompanha uma agente novata do FBI (Elizabeth Olsen), que faz par com um caçador local com extensas ligações com a comunidade local e um passado que o persegue (Jeremy Renner), para investigar um assassinato de uma garota local em uma remota Área de Preservação Indígena Americana, na esperança de solucionar sua misteriosa morte.

Gênero: Ação, Drama, Suspense, Thriller

Duração: 110 min

Classificação: 16 anos

Cinépolis / Natal Shopping





A Noiva

Nastya é uma jovem mulher que viaja com seu futuro marido para a casa da família dele. Logo após chegar, ela percebe que a visita pode ter sido um erro terrível. Rodeada por pessoas estranhas, ela passa a ter visões horríveis à medida que a família do seu futuro esposo a prepara para uma tradicional cerimônia de casamento eslava.

Gênero: Terror, Thriller

Duração: 93 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Thor: Ragnarok

Thor está aprisionado do outro lado do universo sem seu poderoso martelo e precisa correr contra o tempo e para evitar o Ragnarok — a destruição de sua terra natal e o fim da civilização de Asgard pelas mãos de uma nova e poderosa ameaça, a impiedosa Hela. Mas antes ele deve sobreviver a um duelo mortal numa arena de gladiadores onde seu adversário é um antigo aliado e colega Vingador - o Incrível Hulk.

Gênero: Ação, Aventura, Ficção

Duração: 130 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Tempestade: Planeta em Fúria

Depois de uma série de desastres naturais sem precedentes ameaçar o planeta, os líderes mundiais se unem para criar uma rede complexa de satélites para controlar o clima mundial e manter todos em segurança. Porém, agora, algo deu errado – o sistema criado para proteger a Terra passou a atacá-la, dando início a uma corrida contra o tempo para descobrir a verdadeira ameaça, antes que uma tempestade de proporções globais devaste tudo... e todos em seu caminho.

Gênero: Ação

Duração:109 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Como se Tornar o Pior Aluno da Escola

Bernado (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel) são estudantes e enfrentam as clássicas tarefas de cumprir as obrigações escolares, tirar boas notas, ter bom comportamento e cumprir as regras da escola, cada vez mais elaboradas graças ao diretor Ademar (Carlos Villagrán). Frustados, Pedro acaba encontrando um diário de como provocar o caos na escola sem ser pego, o que leva os dois amigos a seguirem as dicas do caderno.

Gênero: ComédiaDuração: 94 min

Classificação: 12 anos



Cinépolis / Partage Norte Shopping







Pica-Pau: O Filme



No filme, atores Thaila Ayala e Timothy Omundson interpretam o casal Vanessa e Lance Walters – os novos alvos do traiçoeiro Pica-Pau na história. A comédia mostra uma guerra de território entre o pássaro e o vigarista Lance Walters e sua namorada, que estão determinados a construir a casa de seus sonhos, mas para isso têm que derrubar a casa do travesso personagem.

Gênero: Animação, Comédia, Família

Duração: 94 min

Classificação: Livre

Moviecom / Praia Shopping