Em ‘O Chamado 3’, Samara vai do fundo do poço à tela do iPhone

O Chamado 3 - Estreia



O filme vai contar as origens dos poderes de Samara, a sinistra jovem que criou uma maldição através de uma fita cassete, matando todos aqueles que assistem o vídeo, depois de sete dias.

Gênero: Terror

Duração: 102 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Estrelas Além do Tempo - Estreia



ESTRELAS ALÉM DO TEMPO é a história incrível de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae) - brilhantes mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA e foram os cérebros por trás de uma das maiores operações da História: o lançamento em órbita do astronauta John Glenn, uma conquista fantástica que restaurou a confiança do país, mudou a Corrida Espacial e galvanizou o mundo. O trio visionário atravessou todas as barreiras de gênero e raça para inspirar gerações para sonhar grande.

Gênero: Biografia, Drama, Histórico

Duração: 127 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Resident Evil 6: O Capítulo Final



Baseado no popular jogo de vídeo game da Capcom, chega aos cinemas o capítulo final da franquia de game mais bem-sucedida do cinema.`Resident Evil: O Capítulo Final´ dá sequência aos acontecimentos do filme anterior. Alice (Milla Jovovich) é a única sobrevivente do que era para ter sido a última chance da humanidade de lutar contra os mortos-vivos. Agora, ela precisa retornar para o lugar onde esse pesadelo começou – a Colmeia, em Racoon City, onde a Umbrella Corp está unindo forças para uma última batalha contra os sobreviventes do apocalipse.

Gênero: Ação, Animação, Ficção-científica, Terror

Duração: 106 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Quatro Vidas de um Cachorro



O longa acompanha as quatro vidas de Bailey (voz de Bradley Cooper) e sua busca pela razão de continuar voltando à Terra quando seu tempo nela acaba. A direção é de Lasse Hallström (`Sempre ao seu Lado´), e o elenco traz ainda Britt Robertson (`O Maior Amor do Mundo´), Dennis Quaid (`O Dia Depois de Amanhã´), Peggy Lipton e Juliet Rylance.

Gênero: Aventura, Comédia, Drama

Duração: 120 min

Classificação: 10 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Beleza Oculta



Quando um publicitário bem-sucedido (Will Smith) de Nova York sofre uma tragédia pessoal intensa e se isola de tudo, seus amigos elaboram um plano drástico para o tocar antes que ele perca tudo. O levando a seu limite, eles o forçam a enfrentar a verdade de formas surpreendentes e profundamente humanas.

Gênero: Comédia, Drama

Duração: 97 min

Classificação: 10 anos

Moviecom / Praia Shopping



A Bailarina



Felicie é uma órfã que sonha se tornar uma grande bailarina. Para tanto, ela vive rondando a Opera de Paris, à espera de uma oportunidade para realizar seu maior desejo.

Gênero: Animação, Aventura, Família

Duração: 89 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

xXx: Reativado



O terceiro capítulo da franquia acompanha mais uma missão do agente Xander Cage (Vin Diesel). Após um período no exílio, ele terá que enfrentar um temido time para recuperar uma arma letal conhecida como Caixa de Pandora. Xander precisará recrutar outros agentes extremos para combater o que parece ser uma conspiração no mais alto escalão dos governos mundiais.

Gênero: Ação

Duração: 107 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping



Assassin´s Creed



Através de uma tecnologia revolucionária que desbloqueia as memórias genéticas, Callum Lynch (Michael Fassbender) vivencia as aventuras de seu antepassado Aguilar, na Espanha do século XV. Callum descobre que ele é descendente de uma misteriosa sociedade secreta, The Assassins, e acumula incrível conhecimento e habilidades para assumir a organização opressiva e poderosa nos dias atuais.

Gênero: Ação

Duração: 100 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping



La La Land - Cantando Estações



La La Land retrata a história de Mia (Emma Stone), uma aspirante a atriz, e Sebastian (Ryan Gosling), um talentoso músico de jazz que está se dedicando a carreira e se encontram em uma cidade conhecida por destruir esperanças e quebrar os corações. Ambientado na moderna Los Angeles, este musical original sobre o cotidano explora a graça e a dor de perseguir os seus sonhos.

Gênero: Musical, Romance

Duração: 128 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Moana - Um Mar de Aventuras



Há três mil anos, os melhores navegadores do mundo cruzaram o vasto Pacífico Sul e descobriram as ilhas da Oceania. Mas depois, por um milênio, as viagens pararam – e até hoje, ninguém sabe o porquê. Moana – Um Mar de Aventuras, do Walt Disney Animation Studios, traz para as telonas a história sobre uma adolescente polinésia de 16 anos (voz de Auli`i Cravalho na versão original) que se aventura pelo Oceano Pacífico para desvendar o mistério que envolve seus ancestrais. Durante esta grande aventura, ela encontra o espirituoso e poderoso semideus Maui (voz de Dwayne Johnson na versão original) e, juntos, eles embarcam em uma viagem cheia de ação, enfrentando criaturas inusitadas, algumas até ferozes, e muita diversão.

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

Duração: 113 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Minha Mãe é uma Peça 2



A mãe mais divertida do Brasil tornou-se apresentadora de TV, ficou famosa, mudou de endereço, de status econômico… mudou quase tudo, só não mudou a si mesma. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) continua hilária, irreverente e muito preocupada com os problemas da família: Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) resolvem conquistar a liberdade e sair de casa. Garib, chega com o neto, e para completar, a irmã Lucia Helena (Patrycia Travassos), que mora há anos em Nova York, resolve fazer uma longa visitinha.

Gênero: Comédia

Duração: 96 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal