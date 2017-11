Festival Internacional de Cinema Infantil com programação neste final de semana

Cinema para a criançada! Iniciou em Natal a 15ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI e segue até o dia 12 de novembro com uma programação variada e com ações voltadas para todas as idades. Com curtas e longas, brasileiros e internacionais, o FICI ocupa as salas do Cinemark com sessões ao custo de R$12 para todos.

Hoje (4), a partir das 10h30, acontece a festa de abertura do Festival no saguão e nas salas do Cinemark do Midway Mall. Entre os filmes para a programação do sábado, até às 18h30, estão: Por Meus Bigodes; A Professora de Música; O Reino dos Sapos; Pat & Mat; Mary Poppins; Detetives do Prédio Azul; Peixonauta e Minha Vida de Abobrinha.

No domingo (5), o FICI também começa às 10h30 e segue até às 18h30 com os filmes: Pat & Mat; O Poderoso Chefinho; Moana – Um Mar de Aventuras; Por Meus Bigodes; Trolls; Do Meu Tamanho; Curtas Mexicanos; Pequenos que nem você; Anima Mundi; Minha Vida de Abobrinha; Um Cavalo Chamado Elefante; Os Comedores de Meia; Kai e a Sessão Telecine com Louis & Luca.

Na sessão do filme “Um Cavalo chamado Elefante”, às 15h30 do domingo, o público terá a companhia do chileno Andrés Waissbluth, diretor do filme. Além da presença de Waissbluth, a sessão tem o diferencial de ser parte da programação de Dublagem ao Vivo do FICI 2017, que exibe os filmes em sua língua original ao mesmo tempo em que a dublagem é feita por profissionais, em tempo real, dentro da sala de exibição.

Confira programação completa do FICI em Natal no http://www.festivaldecinemainfantil.com.br/2017/natal/

E, a partir da segunda-feira (06), o FICI realiza, pela primeira vez em Natal, o Fórum Pensar a Infância que chega acompanhado de uma grande notícia. O Ministério da Cultura (MinC) irá anunciar na abertura do evento, o lançamento de um edital audiovisual inédito destinado à produções infanto-juvenis. Os detalhes serão anunciados por João Batista Silva, Secretário do Audiovisual (SAv).

O FICI conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, BNDES, Petrobras, Cinemark, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Prefeitura do Natal, Lei Djalma Maranhão de Incentivo à Cultura, Unimed Natal, apoio institucional da UFRN, apoio do Telecine, Globo Filmes, TV Brasil, Afinal Filmes.