Inspirado em jogo, "Assassin's Creed" estreia no cinema

Divulgação Callum descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar.



Através de uma tecnologia revolucionária que desbloqueia as memórias genéticas, Callum Lynch (Michael Fassbender) vivencia as aventuras de seu antepassado Aguilar, na Espanha do século XV. Callum descobre que ele é descendente de uma misteriosa sociedade secreta, The Assassins, e acumula incrível conhecimento e habilidades para assumir a organização opressiva e poderosa nos dias atuais.

Gênero: Ação

Duração: 100 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Eu Fico Loko - Estreia



Christian (Christian Figueiredo) é um adolescente que tem certeza de que é diferente: tudo acontece com ele. As mais divertidas (e embaraçosas) histórias da sua infância e adolescência ele escreveu em um diário - o que não impede que agora todos tenham conhecimento.

Gênero: Comédia

Duração: 92 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

La La Land - Cantando Estações - Estreia



La La Land retrata a história de Mia (Emma Stone), uma aspirante a atriz, e Sebastian (Ryan Gosling), um talentoso músico de jazz que está se dedicando a carreira e se encontram em uma cidade conhecida por destruir esperanças e quebrar os corações. Ambientado na moderna Los Angeles, este musical original sobre o cotidano explora a graça e a dor de perseguir os seus sonhos.

Gênero: Musical, Romance

Duração: 128 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Moana - Um Mar de Aventuras



Há três mil anos, os melhores navegadores do mundo cruzaram o vasto Pacífico Sul e descobriram as ilhas da Oceania. Mas depois, por um milênio, as viagens pararam – e até hoje, ninguém sabe o porquê. Moana – Um Mar de Aventuras, do Walt Disney Animation Studios, traz para as telonas a história sobre uma adolescente polinésia de 16 anos (voz de Auli`i Cravalho na versão original) que se aventura pelo Oceano Pacífico para desvendar o mistério que envolve seus ancestrais. Durante esta grande aventura, ela encontra o espirituoso e poderoso semideus Maui (voz de Dwayne Johnson na versão original) e, juntos, eles embarcam em uma viagem cheia de ação, enfrentando criaturas inusitadas, algumas até ferozes, e muita diversão.

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

Duração: 113 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Passageiros



Jennifer Lawrence e Chris Pratt estrelam a esperada aventura sobre dois passageiros à bordo de uma espaçonave que os transporta para uma nova vida em um novo planeta. A viagem toma uma reviravolta mortal quando suas cápsulas de hibernação os acordam misteriosamente 90 anos antes que atinjam seu destino final. Enquanto Jim e Aurora tentam desvendar o mistério por trás desse defeito, eles começam a se apaixonar um pelo outro... relação que é ameaçada pelo colapso iminente da nave e pela descoberta da verdade por trás do verdadeiro motivo pelo qual eles foram acordados.

Gênero: Aventura, Drama, Romance

Duração: 116 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Dominação



Quando uma mãe solteira testemunha terríveis sintomas de possessão demoníaca em seu filho de 11 anos, um representante do Vaticano contata um cientista cadeirante, Dr. Seth Ember (Aaron Eckhart), que tem a capacidade de entrar no subconsciente de pessoas possuídas. Caberá ao Dr. Seth livrar a criança deste espírito maligno, que possui poderes nunca visto antes.

Gênero: Terror, Thriller

Duração: 91 min

Classificação: 14 anos

Moviecom / Praia Shopping



Sete Minutos Depois da Meia-Noite



Sete Minutos Depois da Meia-Noite (A Monster Calls/EUA, Espanha, 2016), conta a incrível história de um garoto que se sente invisível. Connor tem uma vida cheia de problemas, a mãe (Felicity Jones; A Teoria de Tudo) com câncer, a avó (Sigourney Weaver; Êxodo: Deuses e Reis) que não gosta muito dele, um pai ausente (Toby Kebbell; Quarteto Fantástico) e os colegas de escola não o deixam em paz. Seu único amigo é um monstro-árvore (Liam Neeson; Entourage: Fama e Amizade) com quem se encontra todas as noites para contar e ouvir histórias.

Gênero: Drama, Fantasia

Duração: 108 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Natal Shopping



Minha Mãe é uma Peça 2



A mãe mais divertida do Brasil tornou-se apresentadora de TV, ficou famosa, mudou de endereço, de status econômico… mudou quase tudo, só não mudou a si mesma. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) continua hilária, irreverente e muito preocupada com os problemas da família: Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) resolvem conquistar a liberdade e sair de casa. Garib, chega com o neto, e para completar, a irmã Lucia Helena (Patrycia Travassos), que mora há anos em Nova York, resolve fazer uma longa visitinha.

Gênero: Comédia

Duração: 96 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta



Situado em um mundo como o nosso, mas inteiramente habitado por animais, SING – Quem Canta Seus Males Espanta traz Buster Moon (dublado pelo vencedor do Oscar Matthew McConaughey), um Coala que comanda um antigo grande teatro que hoje tem passado por tempos difíceis. Buster é um eterno otimista - ok, talvez um pouco desonesto - que ama seu teatro acima de tudo e fará de tudo para preservá-lo. Agora, enfrentando o desmoronamento/falência de seu teatro, ele terá uma última chance para restaurar sua joia produzindo a maior competição de canto do mundo. Cinco competidores de peso surgem: Um rato (Seth MacFarlane), uma elefoa adolescente tímida (Tori Kelly) com um enorme pânico do palco, uma mãe sobrecarregada (vencedora do Oscar® Reese Witherspoon) que cuida de sua ninhada de 25 leitões, um gorila jovem gangster (Taron Egerton) que procura não seguir os crimes de sua família, e um porco-espinho punk-rock (Scarlett Johansson), que luta para ter sucesso sozinha e deixar seu namorado arrogante de lado. Todos os animais chegam ao palco de Buster acreditando que esta é sua chance de mudar o curso de suas vidas.

Gênero: Animação, Comédia, Musical

Duração: 108 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal