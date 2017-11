Liga da Justiça bate recordes em estreia nos cinemas

Divulgação

Liga da Justiça está em cartaz no Brasil e bateu recordes do país com as sessões de pré-estreia no dia 15. O filme arrecadou R$ 12,9 milhões na quarta-feira de feriado nacional.

Com isso, se tornou a maior abertura da indústria de todos os tempos, na frente de A Saga Crepúsculo - Amanhecer Parte 2, que arrecadou R$ 11 milhões também em um 15 de novembro. Com os valores corrigidos, porém, o filme dos vampiros fica na frente com R$ 15 milhões. Também é a maior abertura de todos os tempos da Warner, na frente de Batman vs Superman - A Origem da Justiça.

O valor também coloca o longa como a maior abertura de um filme de super-heróis de todos os tempos, na frente de Capitão América: Guerra Civil e como o maior dia de abertura de 2017, na frente de Velozes e Furiosos 8.

Liga da Justiça é o maior dia de abertura da Warner no ano, na frente de It - A Coisa e a maior abertura de um filme de super-herói do ano, passando Homem-Aranha: De Volta ao Lar, que arrecadou R$ 6,9 milhões em seu dia de estreia.





Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller) -, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Duração: 121 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Uma Razão para Viver - Estreia

A história real de Robin, um homem brilhante e aventureiro, que ficou paralisado por conta da poliomelite. Mas, ele e sua esposa, Diana, contra todos os conselhos, e se recusam a ser aprisionados pelo sofrimento. Diana leva Robin para casa e os dois decidem viver uma história de amor, com cada respiração como se fosse a última. Como o seu comportamento em relação à doença foi importante no impacto sobre a mobilidade e acessibilidade para os deficientes.

Gênero: Biografia, Drama, Romance

Duração: 117 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping







Histórias de Amor que não Pertencem a este Mundo - Estreia

Cláudia e Flavio foram perdidamente apaixonados por muito tempo até este relacionamento feroz finalmente chegar ao fim. Claudia então se descobre uma alma perdida aos 50 anos de idade e começa uma batalha para reconquistar o coração de Flavio, apesar deste já não lhe pertencer. O filme retrata com muito bom humor poderosas histórias de amor com as quais todos nós podemos nos relacionar.

Gênero: Comédia, Drama

Duração: 92 min

Classificação: 16 anos

Cinépolis / Natal Shopping







Dona Flor e seus Dois Maridos

No início da década de 1940, Dona Flor, sedutora professora de culinária em Salvador é casada com Vadinho, que só quer saber de farras e jogatina nas boates da cidade. A vida de abusos e noites em claro acaba por acarretar sua morte precoce, deixando Dona Flor viúva. Logo ela se casa de novo, com o recatado e pacífico farmacêutico da cidade, Dr. Teodoro. As saudades do antigo marido que, apesar dos defeitos era um ótimo amante, acabam fazendo com que ele retorne em espírito, visto somente pela viúva. Isso a deixa em dúvida sobre o que fazer com os dois maridos que passam a dividir o seu leito.

Gênero: Comédia

Duração: 95 min

Classificação: 16 Anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping









Gosto se Discute

Augusto (Cassio Gabus Mendes) é o famoso chef de um restaurante que já viveu dias de glória e agora precisa lidar com a decadência, enfrentando até a concorrência de um `food truck´ recém-instalado do outro lado da rua. Para piorar, um banco, sócio do restaurante, envia uma auditora, Cristina (Kéfera Buchmann), que quer promover uma verdadeira revolução no local. Desafiado, o chef tem que provar que ainda está em forma, mas acaba perdendo o paladar justamente na hora que precisa criar o novo cardápio.

Gênero: Comédia, Drama

Duração: 80 min

Classificação: 12 anos



Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Pai em Dose Dupla 2

Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) alcançaram o status impossível - amizade e co-parentabilidade. Tudo está indo bem até a chegada de Kurt (Mel Gibson), o pai machista de Dusty, e Don, o pai ultra-sensível de Brad (John Lithgow), que chegam a tempo para o Natal. Oposto ao seu estilo progressivo de parentabilidade, Kurt promete tocar fogo na rotina desta família. À medida que as diferenças começam a aparecer, Brad e Dusty precisam trabalhar juntos para sobreviver ao Natal da família e provar que o estilo de pais modernos funciona.

Gênero: Comédia

Duração: 98 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Big Pai, Big Filho

Adam é um adolescente que precisa descobrir o mistério por trás do desaparecimento de seu pai. Para isto ele se aventura numa floresta tentando localizar o pai. Quando ele encontra-o descobre que ele é ninguém mais, ninguém menos, do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há anos para proteger a si e sua família de uma grande corporação que quer fazer experimentos científicos com ele. Pai e o filho começam a passar um tempo juntos e Adam logo descobrirá que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.

Gênero: Animação, Comédia

Duração: 92 min

Classificação: Livre

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping







Depois Daquela Montanha

Perdidos após um trágico acidente de avião, dois estranhos precisam forjar uma conexão para sobreviver aos elementos extremos de uma remota montanha coberta de neve. Quando percebem que a ajuda não está vindo, eles embarcam em uma terrível viagem através de centenas de quilômetros de deserto, empurrando um ao outro para suportar essas condições, e uma atração inesperada surge entre eles.

Gênero: Ação, Aventura, Drama

Duração: 112 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping





A Noiva

Nastya é uma jovem mulher que viaja com seu futuro marido para a casa da família dele. Logo após chegar, ela percebe que a visita pode ter sido um erro terrível. Rodeada por pessoas estranhas, ela passa a ter visões horríveis à medida que a família do seu futuro esposo a prepara para uma tradicional cerimônia de casamento eslava.

Gênero: Terror, Thriller

Duração: 93 min

Classificação: 14 anos

Moviecom / Praia Shopping







Thor: Ragnarok

Thor está aprisionado do outro lado do universo sem seu poderoso martelo e precisa correr contra o tempo e para evitar o Ragnarok — a destruição de sua terra natal e o fim da civilização de Asgard pelas mãos de uma nova e poderosa ameaça, a impiedosa Hela. Mas antes ele deve sobreviver a um duelo mortal numa arena de gladiadores onde seu adversário é um antigo aliado e colega Vingador - o Incrível Hulk.

Gênero: Ação, Aventura, Ficção

Duração: 130 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Tempestade: Planeta em Fúria

Depois de uma série de desastres naturais sem precedentes ameaçar o planeta, os líderes mundiais se unem para criar uma rede complexa de satélites para controlar o clima mundial e manter todos em segurança. Porém, agora, algo deu errado – o sistema criado para proteger a Terra passou a atacá-la, dando início a uma corrida contra o tempo para descobrir a verdadeira ameaça, antes que uma tempestade de proporções globais devaste tudo... e todos em seu caminho.

Gênero: Ação

Duração:109 min

Classificação: 12 anos

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal