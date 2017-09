Sensualidade e brutalidade presentes na estreia de Atômica

Reprodução Charlize Theron interpreta Lorraine Broughton, uma agente disposta a enfrentar qualquer desafio.

queda do muro de Berlim, a assassina mais brutal do MI6 é enviada a cidade para recuperar um dossiê de valor inestimável. Ela se une ao chefe da estação local, David Percival (James McAvoy) e se envolve em um jogo letal de espiões.





Atômica - Estreia

Charlize Theron interpreta Lorraine Broughton, uma agente disposta a enfrentar qualquer desafio e a usar todas as suas habilidades para sobreviver à uma missão impossível. Após a queda do muro de Berlim, a assassina mais brutal do MI6 é enviada a cidade para recuperar um dossiê de valor inestimável. Ela se une ao chefe da estação local, David Percival (James McAvoy) e se envolve em um jogo letal de espiões.

Gênero: Ação, Mistério, Thriller

Duração: 115 min

Classificação: 16 Anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Dupla Explosiva - Estreia

Um guarda-costas de elite, que só trabalha para os clientes mais seletos do mundo, descobre que terá um novo cliente: um assassino de aluguel que ressurgiu das cinzas, com quem costumava se estranhar no passado. Apesar do ódio mútuo, eles terão 24 horas para viajar de Londres para a Holanda, enquanto são perseguidos pelos agentes de um ditador do Leste Europeu.

Gênero: Ação

Duração: 111 min

Classificação: 14 Anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





Os Guardiões - Estreia

Em plena Guerra Fria, uma organização secreta chamada `Patriota´ recrutou um grupo de super-heróis russos, modificando o DNA de quatro indivíduos, com o objetivo de defender o país de ameaças sobrenaturais. Arsus, Khan, Ler e Xenia representam os diferentes povos que compõem a União Soviética, e mantêm suas identidades bem guardadas para, também, não expor aqueles que têm a missão de proteger.

Gênero: Ação, Ficção-científica

Duração: 88 min

Classificação: 14 Anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Moviecom / Praia Shopping







Doidas e Santas

Beatriz (Maria Paula) é uma psicanalista em crise. Não está satisfeita com o trabalho, tem problemas de relacionamento com a filha adolescente (Luana Maia), a mãe um tanto doidinha (Nicette Bruno), a irmã ausente (Georgina Góes) e um marido (Marcelo Faria) que não a faz feliz. Decidida a mudar sua vida, Beatriz decide se separar do marido e dá novos rumos à sua vida com a ajuda da amiga Valéria (Flavia Alessandra). É hora de recomeçar e, para isso, ela tem que estar preparada para tudo.

Gênero: Comédia

Duração: 94 min

Classificação: 12 Anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping







O Acampamento

Ian e Samantha viajam para relaxar alguns dias num parque natural. O casal encontra um acampamento isolado com apenas um carro e uma barraca vazia. À medida que anoitece e ninguém retorna, os dois passam a se preocupar. E quando descobrem uma criança vagando pela floresta, eles mergulham numa terrível cadeia de acontecimentos, que vai levá-los até o seu limite.

Gênero: Thriller

Duração: 88 min

Classificação: 16 Anos

Cinépolis / Natal Shopping







João: O Maestro

João Carlos era uma criança com sérios problemas de saúde. Por conta disso, teve uma infância reclusa. Até que um piano entrou na casa e na vida de João. A partir daí surge um garoto obstinado que, em poucos anos, se transforma em uma das maiores promessas da música erudita mundial e chegou a ser considerado um dos maiores intérpretes de Bach do século XX. Uma série de acidentes passam pela vida do músico e fazem com que ele se afaste do piano gradativamente até que um último acontecimento brutal interrompe sua carreira de pianista. Como João nunca desistiu, seguiu em frente, descobriu a regência, se tornou maestro e segue superando todas as dificuldades por amor à música.

Gênero: Biografia

Duração: 111 min

Classificação: 14 Anos

Cinépolis / Natal Shopping







Como Nossos Pais

Rosa é uma mulher que quer ser perfeita em todas suas obrigações: como profissional, mãe, filha, esposa e amante. Quanto mais tenta acertar, mais tem a sensação de estar errando. Filha de intelectuais dos anos 70 e mãe de duas meninas pré-adolescentes, ela se vê pressionada pelas duas gerações que exigem que ela seja engajada, moderna e onipresente, uma super mulher sem falhas nem vontades próprias. Até que em um almoço de domingo, recebe uma notícia bombástica de sua mãe. A partir desse episódio, Rosa inicia uma redescoberta de si mesma.

Gênero: Drama

Duração: 102 min

Classificação: 14 Anos

Cinépolis / Natal Shopping







Bingo: O Rei das Manhãs - Estreia

Augusto (Vladimir) é um artista que sonha com seu lugar sob os holofotes. A grande chance surge ao se tornar `Bingo´, um palhaço apresentador de um programa infantil na televisão que é sucesso absoluto. Porém, uma cláusula no contrato não permite revelar quem é o homem por trás da máscara. Augusto, o `Rei das Manhãs´, é o anônimo mais famoso do Brasil. Com muita ironia e humor ácido, ambientado numa roupagem pop e exagerada dos bastidores da televisão nos anos 80, o filme conta essa incrível e surreal história de um homem em busca do reconhecimento da sua arte.

Gênero: Drama

Duração: 111 min

Classificação: 16 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal







A Torre Negra - Estreia

Baseado na obra literária homônima de Stephen King.

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Duração: 95 min

Classificação: 12 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal







Annabelle 2 - A Criação do Mal

Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.

Gênero: Terror, Thriller

Duração: 109 min

Classificação: 14 anos

Cinépolis / Partage Norte Shopping

Cinépolis / Natal Shopping

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal







Diário de um Banana: Caindo na Estrada

Greg (Jason Drucker) convence sua família a embarcar numa viagem para ir ao aniversário de 90 anos de sua avó. Mas, na verdade, o que ele realmente quer é assistir a uma convenção de gamers. Sem surpresas, as coisas não vão de acordo com o planejado e as palhaçadas da família Heffley começam a acontecer.

Gênero: Família

Duração: 91 min

Classificação: Livre

Cinemark / Midway Mall Natal





Planeta dos Macacos: A Guerra



Depois que vários macacos perdem suas vidas no conflito, César luta contra seus instintos e parte em busca de vingança. Dessa jornada, o futuro do planeta poderá estar em jogo.

Gênero: Ação, Aventura, Drama

Duração: 140 min

Classificação: 114 anos

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal





D.P.A. Detetives do Prédio Azul - O Filme



Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. Pippo, Sol e Bento conseguem se infiltrar na festa de Dona Leocádia, a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Eles presenciam um crime mágico quase perfeito, que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência. Para completar, a única testemunha -- o quadro falante da Vó Berta -- desaparece, e Dona Leocádia é enfeitiçada para ficar boazinha. Mas, investigar os suspeitos não será nada fácil: todos eles são bruxos com poderes curiosos. Para resolver esse caso, os detetives vão contar com a ajuda do porteiro Severino, que empresta sua Kombi azul novinha para ser a sede do improvisado clubinho móvel. A aventura fica completa quando Tom, Mila e Capim, fundadores do clubinho original, são trazidos de volta ao Rio de Janeiro para ajudar no caso, tornando os Detetives do Prédio Azul mais imbatíveis do que nunca.

Gênero: Família

Duração: 127 min

Classificação: Livre

Moviecom / Praia Shopping

Cinemark / Midway Mall Natal