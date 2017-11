Pela 1ª vez, Brasil registra queda de nascimentos

Frankie Marcone Epidemia de zika e à crise econômica que se abateram sobre o País no ano passado e que podem ter levado muitas mulheres a adiar os planos de maternidade.

As Estatísticas do Registro Civil 2016, divulgadas nesta terça-feira (14), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam, pela primeira vez, queda de 5,1% nos nascimentos em todas as regiões do país.



A curto prazo, a queda pode ser atribuída à epidemia de zika e à crise econômica que se abateram sobre o país no ano passado e que podem ter levado muitas mulheres a adiar os planos de maternidade. A região com menor queda foi a Sul (menos 3,8%), e a com maior queda foi a Centro-Oeste (menos 5,6%).



Um dos locais que apresentaram maior redução foi Pernambuco, com menos 10%. O Estado foi um dos principais focos da epidemia de zika.



A longo prazo, o número aponta para uma tendência de envelhecimento progressivo da população brasileira. De acordo com previsões do próprio IBGE, o número de pessoas acima dos 64 anos no Brasil deve passar de 16 milhões em 2015 para 48 milhões em 2050.



A pesquisa mostrou também que o número de casamentos civis registrou um decréscimo de 3,7% em geral. As exceções foram no Sudeste e no Centro Oeste, onde houve aumento no número das uniões homossexuais. Os divórcios subiram 4,7% em 2016.



As Estatísticas do Registro Civil confirmam ainda uma tendência já apontada em outros estudos do IBGE. As mortes violentas de homens de 15 a 24 anos foram reduzidas significativamente em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Pernambuco, entre 2006 e 2016.



Essa contagem, porém, cresceu 171% na Bahia e em outros Estados do Nordeste e do Norte, onde os homicídios explodiram.