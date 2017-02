Conselho Regional abre concurso público para quatro estados do Nordeste

Arquivo

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito-1) abre concurso com vagas de ingresso imediato e cadastro de reservas (CR) nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas para os cargos de assistente administrativo, fiscal fisioterapia e fiscal terapia ocupacional.

As vagas para o cargo de Assistente Administrativo (Ensino Médio) oferecem salário de R$ 1.479,95. Já para o cargo de Fiscal Fisioterapia e Fiscal Terapia Ocupacional (Ensino Superior – Fisioterapia ou Terapia Ocupacional), o salário é de R$ 4.438,35.

Além do salário os cargos contam benefícios: vale-alimentação, vale-transporte e plano de saúde

A concorrência para o cargo de Assistente Administrativo será realizada por meio de provas objetivas, com conteúdo de português, informática, matemática, noções de administração, conhecimentos específicos e legislação, totalizando 40 questões.

Para Fiscal Fisioterapia e Fiscal Terapia Ocupacional a concorrência contará com provas objetivas com conteúdo português, informática, noções de administração e gestão pública e legislação/fiscalização, totalizando 40 questões e ainda 1(uma) questão discursiva.

Além das provas, para Fiscal Fisioterapia e Fiscal Terapia Ocupacional, é necessário que o candidato tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B, dentro da validade, bem como certidão de prontuário do condutor emitida pelo DETRAN que não responde a processo de suspensão ou casacão de CNH, também são necessários 2 anos de experiência e baixa no registro profissional junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

As provas serão realizadas no dia 04 de junho de 2017, às 08h e às 14h. As taxas de inscrição são: R$ 60,00 para os cargos de Assistente Administrativo e R$ 80,00 para o cargo de fiscal fisioterapia e fiscal terapia ocupacional.

O edital completo do concurso está disponível no site www.institutodeselecao.org.br.

Sobre a banca organizadora

O Instituto de Seleção também foi selecionado para realizar o concurso do CREFITO-15 (Espírito Santo), com inscrições abertas até 05 de março.

Serviço

Concurso para provimento de vagas para cargos do CREFITO 1

Inscrições de 13 de fevereiro a 08 de abril de 2017

Site: www.institutodeselecao.org.br

Telefone: (81) 4040-4129