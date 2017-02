Governador anuncia concurso para o Corpo de Bombeiros

Ivanízio Ramos O primeiro concurso é voltado para praças e, até o fim do ano, um novo edital será lançado para oficiais.

O governador Robinson Faria deu posse ao novo comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, coronel Sócrates Vieira de Mendonça Júnior, na tarde desta segunda-feira (6). Ele substitui o coronel Otto Ricardo Saraiva de Souza, que estava no cargo há dois anos. A solenidade aconteceu no auditório do Centro de Operações da Justiça Eleitoral. Na ocasião, o governador também anunciou o lançamento do concurso de praças da corporação. O edital será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (7).

Durante a cerimônia de transferência, o coronel Otto Ricardo Saraiva de Souza ressaltou a disponibilidade e o comprometimento do governador junto à corporação. “Agradeço ao governador que sempre foi tão ágil quando precisamos dele, quando levamos até ele nossas demandas”, destacou lembrando, ainda, que foram promovidos mais de 320 praças, além da aquisição de equipamentos, elaboração e execução de projetos.





Robinson, por sua vez, elogiou a atuação do coronel e cumprimentou o sucessor. “Otto cumpriu a sua missão. Em momentos difíceis ele mostrou coragem em suas atuações e agora tenho total convicção que coronel Sócrates também vai cumprir o papel com a mesma coragem que seu antecessor”, disse.

O governador falou, também, sobre a abertura de concurso público para preenchimento de vaga na corporação. “O edital está dentro do compromisso que eu assumi publicamente junto às corporações”. De acordo com Robinson, esse é o primeiro de uma série de concursos que devem ser abertos, também para Polícia Militar, Civil e ITEP. “O quantitativo deve oscilar entre 2 a 3 mil vagas ainda este ano”, acrescentou o chefe do Executivo.

Recebendo o comando, o agora comandante Sócrates Vieira de Mendonça Júnior agradeceu a escolha e comemorou o anuncio do governador. “Estávamos há vários anos sem concurso e por uma iniciativa do governo atual esse quadro vai ser revertido permitindo um alívio no déficit que existe na instituição”. O primeiro concurso é voltado para praças e, até o fim do ano, um novo edital será lançado para oficiais.