Governo publica edital para 70 vagas de soldado do Corpo de Bombeiros

Divulgação/ABM O governo publicou edital para processo seletivo de 70 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros, com salário a partir de R$.2.904,00.

O Governo do Estado publicou o edital para o processo seletivo para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN). Ao todo, foram abertas 70 vagas para preenchimento do quadro de praças, sem distinção de sexo.



De acordo com o edital, o nível de escolaridade mínimo exigido é o Ensino Médio completo ou equivalente (2º grau). A remuneração inicial atualmente em vigor para o para o cargo de Soldado Bombeiro Militar é de R$ 2.904,00, podendo chegar, nos termos da legislação pertinente às promoções referentes ao quadro de praças, a R$ 9.472,65, subsídio correspondente ao cargo de Subtenente Nível X, do quadro de Praças.



Ainda segundo o edital, a data provável para a realização da prova escrita objetiva de múltipla escolha será no dia 21 de maio de 2017. Com cem questões de múltipla escolha, divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Conhecimentos regionais e atualidades e Normas Pertinentes aos CBMRN.



Além da avaliação intelectual, outras cinco etapas deverão ser realizadas para a aptidão no processo seletivo, incluindo a avaliação de condicionamento físico.



As inscrições estarão abertas das 17h do dia 24 de fevereiro de 2017 às 17h do dia 6 de abril de 2017 (horário oficial do Estado do Rio Grande do Norte). Elas deverão ser realizadas exclusivamente através da Internet, no site www.idecan.org.br. O valor da taxa de inscrição custa R$ 80,00.