Governo publica resultado preliminar da 2ª fase do concurso do Corpo de Bombeiros

CBM/Assecom

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), empresa organizadora do certame, divulgou nesta terça-feira (22) o resultado preliminar da 2ª etapa - avaliação médica e odontológica - do concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN). A lista com o resultado está disponível pelo site www.idecan.org.br. Dos 242 candidatos convocados para a segunda fase, 34 faltaram e 208 foram considerados aptos à próxima fase do concurso.

A próxima fase será o Exame de Avaliação do Condicionamento Físico do concurso, com caráter eliminatório e será realizado na cidade do Natal, no período provável de 16 a 21 setembro de 2017, pelos candidatos aprovados e classificados na primeira etapa, que foram considerados aptos na segunda etapa, com o objetivo de verificar a capacidade mínima necessária para suportar, física e organicamente, as exigências próprias do cargo. A lista com o local e data serão divulgados nos próximos dias nos sites www.cbm.rn.gov.br e www.idecan.org.br.

O concurso está sendo realizado em seis etapas. Até o momento já foram realizadas as fases de prova objetiva de múltipla escolha e a de Avaliação Médica e Odontológica. As fases seguintes consistirão de Exame de Avaliação de Condicionamento Físico, Avaliação Psicológica e Investigação Social e da Vida Pregressa do candidato. A última etapa consistirá no Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar, com duração média de 12 meses.

Ainda que o salário inicial seja de R$ 2.904,00, a remuneração pode chegar, nos termos da legislação pertinente às promoções referentes ao quadro de praças, ao valor de R$ 9.472,65, subsídio correspondente ao cargo de Subtenente Nível X.

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.