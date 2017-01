Prefeitura de Tenente Ananias anuncia 88 vagas em concurso público

A prefeitura de Tenente Ananias abriu as inscrições para o concurso público. A expectativa pelo concurso é grande, já que o certame traz basicamente os mesmos cargos do concurso que chegou a ser aberto em 2013, sob responsabilidade de outra organizadora, sendo posteriormente suspenso. O último concurso do município aconteceu em 2001.

Os interessados poderão se inscrever através do site do IDECAN, www.idecan.org.br, até o dia 9 de fevereiro. O valor das inscrições varia de R$ 40 a R$ 60. As chances aumentam com a possibilidade do candidato se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas ocorram em diferentes turnos.

As 88 vagas oferecem oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior. Os salários ofertados chegam a R$ 1.640,19, com carga horária a partir de 30 horas semanais.

As provas do concurso estão previstas para o dia 19 de março, no próprio município. Elas serão aplicadas em dois períodos: das 9h às 12h e das 14h30 às 17h30, de acordo com o cargo.