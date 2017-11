UFRN lança concurso público com 76 vagas para professor

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) lança novo concurso público de provas e títulos para preenchimento de 76 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas classes Adjunto A, Assistente A e Auxiliar para atuação em atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas.

As inscrições iniciam no dia 1º de dezembro e seguem até o dia 29 do mesmo mês, via Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). As provas serão aplicadas de 19 de março a 12 de maio de 2018. As datas são divididas por Centros Acadêmicos e Unidades Acadêmicas Especializadas dos campi de Natal, Macaíba, Santa Cruz, Caicó e Currais Novos conforme quadro disposto no edital.

São parte do processo seletivo a Prova escrita (caráter eliminatório e classificatório); a Prova Didática (fase eliminatória e classificatória); a Defesa de Memorial e Projeto de Atuação Profissional (fase eliminatória e classificatória); e a Prova de Títulos (fase classificatória).

A remuneração varia de R$ 2.654,37 à 10.043,67 de acordo com o cargo e titulação dos aprovados: Especialização, Mestrado e Doutorado. Mais informações sobre o concurso público da UFRN, como áreas de conhecimento, unidades de lotação e outros detalhes constam no edital elaborado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp).