Deputado Rogério Marinho será o relator da Reforma Trabalhista

Arquivo/PSDB

O deputado federal Rogério Marinho (PSDB) será o relator da Reforma Trabalhista, cuja comissão deverá ser instalada na semana que vem. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez o anúncio logo após sua reeleição.

Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo (CSE), considerada uma das maiores do Congresso Nacional, Rogério Marinho agradeceu a confiança do deputado Rodrigo Maia e disse que está pronto para colaborar com o desenvolvimento do Brasil. "Agradeço a confiança do presidente Rodrigo Maia. Vamos trabalhar para modernizar a legislação atrasada que emperra a produtividade e competitividade do país", disse Rogério Marinho.

Além de comandar a Frente CSE, Rogério Marinho tem na sua história política ações e projetos a favor do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico no Rio Grande do Norte. O parlamentar é criador do Metrópole Digital, que colocou Natal no mapa da tecnologia da informação e tem capacitado centenas de jovens na produção de softwares, mercado de trabalho que mais cresce no mundo.

Rogério também é o criador do Programa de Industrialização do Interior, o Pró-Sertão, que instalou quase 90 pequenas empresas voltadas para a produção têxtil, gerando cerca de 1,5 mil empregos diretos. Todos em municípios do interior potiguar.

O presidente da Câmara dos deputados disse ainda que vai instalar na próxima semana a comissão especial da reforma da Previdência. Rodrigo Maia anunciou também o deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) como presidente da comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência e o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) como relator.

Rodrigo Maia ressaltou que a Câmara precisa ser protagonista das reformas de que o País precisa. Ele também afirmou que vai ampliar o debate sobre matérias polêmicas.

“Entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nesse processo, precisa efetivamente avançar nessas votações e em tantas outras, como a votação do pacto federativo, e precisamos terminar 2018 com a certeza de que a Câmara dos Deputados comanda a reforma do Estado brasileiro, é uma Câmara reformista. Esse é o meu objetivo e é o objetivo da maioria da Casa”, afirmou.

O presidente disse ainda que seu objetivo é que a Câmara aprove ainda neste semestre as reformas da Previdência e trabalhista. “Espero que o prazo seja o mais rápido possível onde estejam garantidos o debate e a transparência”, destacou Maia.