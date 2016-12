Eleição da nova Mesa Diretora da Câmara será em 2 de fevereiro

Gilmar Felix/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, definiu nesta quinta-feira (22) o calendário para a eleição da Mesa Diretora que comandará os trabalhos da Câmara dos Deputados entre 2017 e 2019.

A eleição dos sete novos integrantes da Mesa e dos quatro suplentes será no dia 2 de fevereiro, às 9h. Para ser eleito, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação ou ser o mais votado no segundo turno. A votação é secreta e realizada em cabines eletrônicas.

O cronograma da eleição começa no dia 1º de fevereiro. Os partidos têm até o meio-dia dessa data para formar blocos parlamentares.

Às 15h, será realizada uma reunião de líderes para a definição, pelos blocos, dos cargos a que têm direito. Isso porque apenas o cargo de presidente da Câmara permite a candidatura de qualquer deputado.

Os demais cargos são distribuídos de acordo com o princípio da proporcionalidade partidária – os partidos ou blocos, do maior ao menor, escolhem os cargos que pretendem ocupar. Nesses casos, apenas integrantes do bloco ou partido a que cabe a vaga poderão disputar o voto dos parlamentares.

O prazo de registro de candidaturas vai até as 23h do dia 1º de fevereiro, quando haverá o sorteio da ordem dos candidatos na urna eletrônica.