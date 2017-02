Assembleia planeja Semana do Consumidor com ações em Parnamirim

O Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março, será lembrado por meio de uma ação conjunta entre a Assembleia Legislativa, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica do Rio Grande do Norte (ABMCJ), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Poderes Executivo e Legislativo do município de Parnamirim. Representantes das entidades envolvidas estiveram reunidos nesta terça-feira (7), na sede da Casa Legislativa, para planejar o evento.A I Semana do Consumidor, nome dado à ação, será promovida nos dias 14 e 15 de março, na cidade de Parnamirim, e contará com uma programação voltada para o atendimento de consumidores e fornecedores. Na oportunidade, a Assembleia Legislativa irá lançar o projeto ‘Procon Móvel’, que consiste em uma unidade veicular devidamente equipada para prestar, de forma itinerante, os serviços do Procon Legislativo.Responsável pela condução da reunião, o Procurador Geral da Assembleia, Sérgio Freire, comentou a participação da Casa no evento. “A intenção é levar à sociedade os serviços oferecidos pelo Procon Legislativo. A população ganha a partir do momento em que estes serviços se deslocam da capital e começam a percorrer o interior do Estado – objetivo maior do Procon Móvel”, disse ele.Presente na reunião, a presidente da ABMCJ, Andréa Nogueira, reforçou a importância das parcerias para a promoção do evento. “Cumprindo o nosso estatuto, que dentre outros pontos versa sobre o direito do consumidor, idealizamos esse projeto que será viabilizado graças às parcerias firmadas”, destacou ela reforçando ainda que o município de Parnamirim foi escolhido para sediar o evento por possuir “um comércio rentável e bem desenvolvido”, complementou.Na oportunidade, o coordenador do Procon Legislativo, Dary Dantas, comemorou o início dos trabalhos do projeto ‘Procon Móvel’ durante a I Semana do Consumidor’. “A interiorização das ações do Procon Legislativo é um anseio do norte-riograndense. É necessário enaltecer essa iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa (deputado Ezequiel Ferreira) em estender para todo o Estado a defesa do consumidor”, declarou.A programação completa da I Semana do Consumidor está em fase de elaboração e em breve será disponibilizada à população. De maneira geral, irá contemplar a realização de palestras com temas afins - a serem certificadas pela Escola da Assembleia -, a assinatura de convênios e outras ações, além do atendimento ao consumidor através do ‘Procon Móvel’.A reunião foi acompanhada ainda pelo coordenador da Escola da Assembleia, Carlos Russo, a diretora da ABMCJ, Joana D’Arc, a advogada do Procon Legislativo, Ludmilla Weber e a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Parnamirim, Kátia Pires.