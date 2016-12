Procon orienta consumidores e divulga pesquisa de preço de produtos natalinos

O Natal está se aproximando e muitas lojas, para atrair a atenção dos consumidores, estão com as vitrines repletas de sugestões e promoções. Qualquer que seja a opção, desde uma pequena lembrança a um presente de custo elevado, para não errar na escolha, o Procon Natal orienta que é preciso levar em conta o perfil dos presenteados, sem esquecer de considerar a disponibilidade financeira, pois uma compra consciente pode garantir uma comemoração agradável e evitar futuros problemas.Planejar os gastos é essencial para fugir das tentações das novidades e não comprar nada que não seja realmente necessário e vá ser usado, alerta Aíla Cortez, diretora geral do Procon Natal. Além disso, no início do ano vem as despesas inevitáveis como IPTU, IPVA e, logo em seguida, de material escolar.Escolhido o presente, é hora de pesquisar preços, pois estes variam entre os estabelecimentos. A pesquisa também deve ser feita se a opção do consumidor for comprar pela Internet. Nessas situações, o consumidor deve ficar atento ao endereço eletrônico, que deve começar com https:// e ao cadeado de segurança que deve aparecer na tela.É importante ainda imprimir o comprovante da compra, com a descrição do pedido, e pedir um e-mail de confirmação, que deve conter a data de entrega do produto. Sites que não disponibilizam telefone, endereço e CNPJ devem ser evitados. Deve-se também evitar efetuar compras em sites que tenham domínio fora do país (sem o “. com.br”).Como acontece com as demais compras efetuadas fora de estabelecimento comercial (catálogo, telefone, porta a porta, etc), nas compras pela Internet, o consumidor tem um prazo de sete dias após o recebimento da mercadoria ou da assinatura do contrato de serviço para desistir da contratação. Além disso, todos os valores pagos devem ser restituídos, inclusive o frete.O apelo é grande, e o Procon Natal alerta que as informações sobre o preço à vista e a prazo, o número de parcelas, e ainda as taxas de juros mensal e anual, devem estar afixadas em local de fácil acesso de forma legível e clara.Sempre que possível é preferível comprar à vista e pechinchar descontos. Se a compra for a prazo o consumidor deve ficar atento às taxas de juros e número de parcelas para evitar gastos desnecessários.“É importante ainda conhecer o produto que se pretende comprar”, aconselha Aíla Cortez. Assim, ao adquirir um eletroeletrônico, por exemplo, a recomendação é pedir uma demonstração do produto, para conferir se ele está funcionando corretamente. Verificar se o manual de instruções está em português e se o certificado de garantia e a nota fiscal acompanham a mercadoria, também é fundamental.É preciso observar as embalagens dos produtos, que devem ter todas as informações em português. Alimentos e cosméticos devem apresentar, entre outros, dados de: registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume ou quantidade, o fabricante ou importador. No caso de roupas e calçados, é importante verificar a possibilidade de troca se o presente não agradar, pois a troca é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor somente se o produto apresentar defeito e após ser levado para a assistência técnica.Reclamações e orientações podem ser realizadas através dos seguintes canais de atendimento do Procon Natal: telefone fixo 3232-9050, WhatsApp 98870-3865, email [email protected] O Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no intuito de orientar os consumidores nas compras para as festas de fim de ano, realizou pesquisa de produtos natalinos, constatando que os vinhos brancos e tintos estão, em média, 22,10% mais caros este ano em relação ao mesmo período do ano passado.Dos itens pesquisados, 78,5% estão mais caros e 21,5% estão mais baratos em relação ao ano passado. O Lombo teve uma redução -5,83, bebidas em geral aumentaram o Whisky 12,11, espumante 25,68%, panettones aumentaram 7,31% e queijos, 8,07%.A pesquisa incluiu sessenta (60) itens referentes a produtos natalinos (queijos do reino, panettones, frango, chester, fiesta, peru, pernil de porco, lombo de porco, chocolates, azeites e bebidas, como, sidra, champagne, vinho branco, vinho tinto e uísque), e foi realizada em dez (10) supermercados e hipermercados de Natal nas duas primeiras semanas do mês de dezembro.Os queijos apresentaram aumento em relação ao ano passado (subiram 8,07%, em média), destacando um aumento no Queijo do Provolone Quatá e uma redução no Queijo do Reino Quatá de 19,59% e 6,78 %, respectivamente.Os panettones também aumentaram de preço em relação ao ano passado (subiram 7,31%, em média), das marcas pesquisadas destacando o Panettone Viscondi tradicional, que teve redução mínima de 2%.Com relação aos vinhos, o Procon Natal incluiu na pesquisa apenas os vinhos nacionais mais populares, brancos e tintos. Também foram incluídos espumantes, uísques nacionais e alguns – os mais comuns. As maiores variações foram detectadas no Vinho tinto Dom Bosco, 750 ml (está 30,70% mais caro), Vinho branco Chalise 750 ml (está 26,76% mais caro).Dos itens pesquisados pelo Procon Natal, a bebida foi a categoria que registrou o maior índice de aumento (comparando-se os preços médios) em relação ao ano passado, em destaque o vinho branco e tinto que aumentou em média 22,55% e 21,66% respectivamente.Produtos industrializados em conserva foram pesquisados e destes os mais baratos entrou nos custos da variação, são eles; frutas em caldas, azeites, azeitonas. As frutas secas são transformadas em kg para a média geral.O Procon Natal destaca a grande diferença de preços entre os estabelecimentos, que chegam em casos mais que 100%, (ver tabela abaixo), o que sugere que o consumidor deve pesquisar antes de comprar (ver tabela completa dos preços por produto/estabelecimento em www.natal.rn.gov.br/procon).O pernil de porco congelado da uma marca conhecida no mercado, por exemplo, pode custar de R$ 11,99/kg a R$ 23,98/kg (diferença de 100%). O lombo de porco congelado de marca conhecida no mercado custa entre R$ 13,90 e R$ 23,95/kg (diferença de 72,30%).