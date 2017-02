Carnaval Multicultural 2017 terá seis polos e grandes atrações locais e nacionais

João Maria Alves Carnaval deste ano apresenta a consagrada fórmula aprovada pelo público de reunir grandes atrações nacionais e locais.

Em sua 9ª edição, o Carnaval Multicultural de Natal promete ser o maior de sua história. Promovido pela Prefeitura do Natal com coordenação da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), o Carnaval deste ano apresenta a consagrada fórmula aprovada pelo público de reunir grandes atrações nacionais, o melhor da pluralidade da música regional, troças, blocos, bandas de frevo, escolas de samba e tribos de índio juntamente com muitas prévias que já aquecem o Carnaval desde os primeiros dias de fevereiro.

A programação do Carnaval Multicultural, que conta com patrocinadores da iniciativa privada e renúncia fiscal da Lei de Incentivo à Cultura Djalma Maranhão, programação foi apresentada pelo Prefeito Carlos Eduardo, no Largo do Atheneu, nesta sexta-feira (3). Na ocasião foi divulgado, também, o vencedor do concurso de Decoração Carnavalesca. O projeto "Folia Potiguar", comandado por Ciro Celestino foi o vencedor.





O Prefeito Carlos Eduardo ressaltou a importância do carnaval para a cidade. "O Carnaval de Natal voltou de vez. Essa é a cidade da alegria, da boa música! Aqui se diverte o folião, e ganha desde o pipoqueiro ao dono do hotel. Para se ter uma ideia, ano passado, segundo a pesquisa da Federação do Comércio (Fecomércio), o carnaval movimentou cerca de 40 milhões de reais e esse ano vai movimentar muito mais. As pessoas estão deixando de viajar para o Rio de Janeiro, Olinda e Salvador para ficar aqui, ” comemorou.

A folia começou com o lançamento do bloco "Luar de Natal", bloco esse que sairá nas ruas da cidade no dia 26 de fevereiro. Em seguida, subiram ao palco Fobica do Jubila, Paulo Dusouto, Bloco Cosplay, Chico Bethoven e Gilberto Cabral, baterias da Escolas de Samba Malandros do Samba e Balanço do Morro, além do maestro Neemias Lopes, e os cantores Cleudo Freire e Luna Hesse.

O secretário de Cultura Dácio Galvão estava entusiasmado. "Este ano teremos 06 polos e faremos um carnaval em toda a cidade", afirmou.

O Carnaval mantém a tradição dos Polos Multiculturais. Ponta Negra, Redinha, Rocas; Centro Histórico; Ribeira; Virada Carnavalesca (Ponta Negra), Largo do Atheneu e Praça Cívica, com participação de 95% de artistas locais e terá presenças de artistas nacionais como Monobloco, Margareth Menezes, Morais Moreira, Elba Ramalho, Alceu Valença e muito mais.