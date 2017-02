Carnaval Multicultural de Natal será lançado nesta sexta com grandes nomes da música potiguar

O largo do Atheneu vai receber, nesta sexta-feira (3), o lançamento e apresentação das atrações do Carnaval Multicultural 2017 promovido pela Prefeitura do Natal, com a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte). O evento começa às 17h30 e contará com grandes nomes da música potiguar que espontaneamente se apresentam para celebrar a 9ª edição do Carnaval Multicultural.

Um time de estrelas da nossa música subirá ao palco: Fobica do Jubila, Paulo Dusouto, Bloco Cosplay, Chico Bethoven e Gilberto Cabral. E mais: estarão presentes as baterias da Escolas de Samba Malandros do Samba e Balanço do Morro, além do maestro Neemias Lopes, e os cantores Cleudo Freire e Luna Hesse.

A noitada registra também a participação de Erick Von Sosten, Isaque Galvão, Laryssa Costa e Silva Sol, graças à sensibilidade do produtor cultural Chico Alves com seu Luar de Natal. “Temos muito que agradecer neste momento, pois tivemos uma grande e espontânea adesão dos artistas, produtores, blocos, troças e escolas que reconhecem e apoiam esta retomada que hoje é uma realidade do Carnaval Multicultural”, comentou o secretário de Cultura de Natal, Dácio Galvão.

Além da programação oficial, o lançamento desta sexta-feira irá revelar também o vencedor (a) do concurso de Decoração Carnavalesca escolhido por edital lançado pela Prefeitura do Natal por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (Semsur) e Secult.