Começou a segunda etapa da colônia de férias da Roboeduc

Após o sucesso da primeira etapa, a Roboeduc atendeu ao pedido dos pais e inicia uma nova etapa da colônia de férias da escola de programação e robótica. Com uma equipe de pedagogos e professores, a programação diferenciada será realizada até dia 14 de janeiro e é voltada para crianças a partir de três anos.

Estão incluídas na programação brincadeiras, recreação, desafios surpresa, videogame, kinect, oficinas de montagem de robôs, gincana e competições de robótica, aliando lazer com educação e estimulando o desenvolvimento da criança. Para se inscrever, basta entrar em contanto com a escola pelo telefone (84) 3012-3279 ou e-mail [email protected]

Turmas regulares

Para quem está se preparando para o ano letivo 2017, a Roboeduc segue com matrículas abertas para novas turmas. As aulas serão iniciadas em 23 de janeiro e restam poucas vagas. Unindo os conteúdos de montagem e programação de robôs às disciplinas curriculares presentes no ensino formal, como português, matemática, história e geografia, a escola busca a interdisciplinaridade em suas aulas que são ministradas de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h30, de uma a duas vezes por semana. A escola é dividida em quatro níveis de ensino, atendendo com eficiência crianças em todas as faixas etárias.