DuSolto é atração confirmada no show de despedida da banda O Rappa em Natal

Divulgação Banda DuSouto também irá se apresentar na Arena do Imirá, no último show dos cariocas do Rappa em Natal.

Desde que a banda O Rappa anunciou que vai fazer uma pausa na carreira por tempo indeterminado cumprindo agenda de shows até fevereiro de 2018, os fãs ficaram enlouquecidos e os shows de despedida do grupo tomaram proporções surpreendentes. Em Natal, a apresentação será dia 15 de setembro na Arena do Imirá. Mais uma super atração foi confirmada para a festa: a banda DuSouto vai fazer aquele som bacana no último show do Rappa em Natal.



O show do Rappa na capital potiguar vai contar com uma grande estrutura que está sendo preparada especialmente para essa noite inesquecível. O repertório é da turnê do mais recente DVD Acústico Oficina Francisco Brennand. Os ingressos estão à venda na Oticalli do Midway Mall e no site www.bilheteriavirtual.com.br. O preço do 3º lote é R$ 70 (meia-entrada) para a Arena e R$ 130 (meia-entrada) para a Àrea Vip.





Com mais de 20 anos de estrada, a banda é conhecida por letras de forte cunho social em uma mescla de rock, reggae, rap e MPB. Atualmente, O Rappa é formado por Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão. As canções representam o grito das ruas, as emoções do cotidiano difícil e o apreço pela vida digna. A banda já havia interrompido as atividades entre 2009 e 2011.



Serviço:



O Rappa em Natal

Dia: 15 de setembro (sexta-feira)

Loca: Arena do Imirá, Via Costeira

Vendas: Oticalli do Midway Mall

Vendas online: www.bilheteriavirtual.com.br.

Ingressos: R$ 70 (meia-entrada) Arena e R$ 130,00 (meia-entrada) Àrea Vip.