Escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval acontece nesta sexta-feira na sede da Funcarte

Entra na reta final a disputa pelo título de Rei Momo e Rainha do Carnaval Multicultural de Natal. Nesta quinta-feira (9), a partir das 10h, ocorre a pesagem dos candidatos ao reinado e as rainhas vão tirar as medidas. Na sexta-feira (10), no Pátio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), acontece a tradicional disputa entre candidatas e candidatos.

Neste dia, as candidatas terão que mostrar suas habilidades para um exigente júri e brilhar com samba e frevo no pé, simpatia, alegria e espontaneidade.

A comissão julgadora do concurso de Rei e da Rainha do Carnaval Multicultural é composta por especialistas em Dança, Carnaval e Figurinistas.

A Seleção Artística do Rei Momo e da Rainha será realizada pela Comissão Julgadora e obedece a pontuação somada a partir de critérios como Desenvoltura, Empatia com o Público; Animação/Alegria e Presença de Palco, além da obrigatoriedade de sambar e frevar muito bem.



No edital também estão as exigências, especificações e características de cada função dentro do Reinado. Cada função tem os valores de premiação já determinados no edital. Os vencedores nas categorias Rei Momo e Rainha do Carnaval receberão premiação de R$ 7 mil cada.