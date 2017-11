Exposição Transversal traz intervenções artísticas em ensaios fotográficos

Natal está prestes a receber uma exposição inovadora. Após serem aprovados no edital de economia criativa 2017 do Sebrae, os fotógrafos Jomar Dantas, Sarah Wollermann e Ernani Silveira se juntaram aos artistas visuais Luana Cavalcante, Bia Rocha e Fernando Alexandre. O resultado desse cruzamento de ideias e linguagens será exibido ao grande público a partir do próximo dia 14. O projeto Transversal vai acontecer no Espaço Duas, em Ponta Negra, até o dia 28. A entrada é gratuita.

Ao todo serão 12 obras inéditas na exposição e uma proposta completamente inovadora, como explica uma de suas idealizadoras Sarah Wollermann: “’Transversal’ é uma exposição de obras de arte realizadas colaborativamente entre fotógrafos e artistas plásticos, através de múltiplas técnicas visuais de intervenção nas fotografias. As obras propõem uma narrativa que se expande pelo olhar do fotógrafo, incorpora a perspectiva do artista plástico e se abre para uma nova camada de interpretações no olhar do expectador”. O fotógrafo Ernani Silveira fez o ensaio durante uma viagem à Cabo Verde e Senegal e cedeu suas fotos para que a artista de rua Bia Rocha agregasse sua arte. O designer Fernando Alexandre vai intervir nos registros fotográficos feitos por Jomar Dantas durante o desfile das Escolas de Samba de Natal na Ribeira. Já as fotografias de Sarah Wollermann exploram a temática do corpo de forma mais minimalista e conceitual, tendo a intervenção de Luana Cavalcante. “Serão obras em conjunto. As fotografias foram ofertadas aos artistas que gentilmente aceitaram o convite. Vai ser uma experiência transmidiática, a partir do uso de diferentes plataformas, inclusive com disponibilização de vídeos sobre o processo de construção das obras. Com isso transforma-se a exposição em um momento de construção da experiência com a arte”, comentou Jomar Dantas, fotógrafo e idealizador. As fotografias são em preto e branco e serão impressas em fine art de pigmento mineral sobre papel Museu Pro Canvas, no tamanho 50 x 75 cm. As obras, devidamente emolduradas, também estarão à venda. A classificação é livre. Vernissage - Espaço Duas (R. Praia de Diogo Lopes, 2197 – Ponta Negra, Natal/RN) - Dia 14 de novembro, a partir das 19h - Mini praça de Food Truck (Bendita Coxinha e Cervejaria Raffe) - Entrada gratuita Visitação da Exposição - Espaço Duas (R. Praia de Diogo Lopes, 2197 – Ponta Negra, Natal/RN) - De 15 a 28 de novembro (9h às 20h) - Entrada gratuita *Necessário pré-agendamento através dos telefones: (84) 99624 3766 / 99661 5380