Feira internacional expõe cultura e artesanato de oitos países

Divulgação

Pela primeira vez em Natal, a exposição “Nações & Artes – Feira Internacional de Artesanato e Decoração” apresentará aos potiguares um acervo de mais de 100 mil produtos artesanais de oito países do Oriente Médio e América Latina. O responsável pelo evento é o empresário Juliano Michei que, nascido em família humilde de Santa Catarina, começou a trabalhar aos 15 anos no comércio, mas logo começou a se apaixonar pelo artesanato fazendo flores de madeira de forma artesanal para vender. Há 5 anos investiu sua carreira em feiras de artesanato e hoje é um dos maiores promotores de eventos do país. A feira começa dia 4 de setembro no Midway Mall e a entrada é gratuita.



O acervo da mostra inclui copos e taças de vidro com bordas em ouro de origem turca, além da exibição de peças em fios e tecidos da Índia, como Pashiminas e tapetes. Outro destaque é o artesanato peruano, feito com muitas cores aplicadas em tecido, lã e argila. O filtro dos sonhos é uma das maravilhas produzidas pelo país. Quem for ao local também poderá conferir o modo de vida, os costumes e as tradições da Turquia, Paquistão, Afeganistão, Índia, Peru, Bolívia, Índia, entre outros países. Destaque, ainda, para a oportunidade de não só se encantar, como também adquirir qualquer peça exposta no espaço, que tem preços a partir de R$ 10,00.



O público terá a chance de assistir de graça a apresentações de dança flamenca e cigana em diversos dias da semana, como também apreciar e adquirir uma infinidade de tipos de queijos, salames e vinhos produzidos na região Sul do Brasil. No segmento de moda, o Paquistão promete agradar ao público com seus lindos bordados e uma palheta de cores invejável. O colorido e a criatividade do país poderá ser visto em bolsas, colchas, trilhos de mesa, entre outros produtos. Já na linha casa, a Turquia, conhecida como o berço das toalhas de mesa artesanais bordadas, vai apresentar uma gama de opções de peças em bordados com richelieu, crivo, ponto palito e ponto cadeia.



Serviço:



Nações & Artes – Feira Internacional de Artesanato e Decoração

Onde: Midway Mall (praça de eventos)

Horário: de segunda a sábado, das 10 às 22h. Domingos e feriados, de 12h30 às 22h

Entrada: acesso gratuito