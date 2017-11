Festival Literário de Natal contará com operação especial do transporte público

Segundo a pasta, as linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros que passam na Praça Augusto Severo terão as saídas do terminal retardada. “Com esse atraso na saída dos terminais, vamos ter as linhas passando na Praça Augusto Severo por volta da meia-noite”, informa Clodoaldo Cabral, que é secretário adjunto de Transportes da pasta.Além destas viagens das linhas normais, os usuários também podem contar com as linhas corujões A (Ribeira/Cidade Alta/Alecrim/Quintas/Redinha/Brasil Novo/Parque das Dunas/Vila Verde, via Av. Pompéia), B (Ribeira/Cidade Alta/Alecrim/Quintas/Parque dos Coqueiros/Soledade/Nova Natal/Gramoré, via Av. Itapetinga) e C (Ribeira).