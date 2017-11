Festival Literário de Natal promoverá noite inclusiva para os surdos

O Festival Literário de Natal (Flin) está abordando na edição 2017 as trajetórias, a poesia, a arte e a identidade cultural. E para que todos possam ter acesso às questões abordadas, inclusive os surdos, a Prefeitura do Natal, por meio da Fundação Cultura Capitania das Artes (Funcarte), firmou uma parceria com a empresa potiguar Libras Eventos, especializada no ensino bilíngue e no atendimento ao surdo.



A ação ocorrerá na noite deste sábado (11), na praça Augusto Severo e Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão, na Ribeira. A responsável pela interpretação e tradução das palestras será a interprete e tradutora de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e empresária, Adiliane de Paula.



“A proposta do Flin em trazer novos debates e intelectuais brasileiros para Natal nos chamou a atenção e decidimos nos unir a prefeitura para possibilitar acessibilidade da comunidade surda potiguar aos conteúdos debatidos. Afinal, o surdo deve ter acesso a todos os lugares que ele desejar ir, inclusive nos eventos culturais”, esclarece Adiliane.



Programação

SÁBADO, 11.11

18h – Tenda Moacy Cirne

“Frei Miguelinho e Manuel Dantas”

Com Edgar Dantas e Gustavo Sobral



18h50 – Lançamento da Revista cultural digital #Brouhaha – 2017/01



19h – Tenda dos Autores

MESA 1: “Políticas Públicas para a Cultura Popular ”

Antônio Nobrega



20h – Tenda dos Autores

MESA 2: “O Rebelde do Traço & Outros Traços”

Jaguar | André Dahmer | Claudio Oliveira | Ivan Cosenza



21h – Tenda dos Autores

MESA 3: Xica da Silva, a Cinderela Negra

Ana Miranda, Marlui Miranda e Angela Almeida



22h – Show: Antônio Nóbrega em

“Um Recital para Ariano Suassuna”