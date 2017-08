Folclore brasileiro é comemorado com apresentação sobre Câmara Cascudo no Parque da Cidade

Divulgação/Prefeitura do Natal

Agosto é comemorado o mês do Folclore e a biblioteca do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte preparou um vasto material para a criançada aprender brincando sobre a nossa cultura brasileira que é tão vasta e composta pela culinária, dança, música, artesanato, linguagem, tradições e crenças. Esta última foi a escolhida para ser trabalhada junto às crianças e, nesta quarta-feira (23), a partir das 14h, será feita uma apresentação do livro “Cascudinho – O Menino Feliz” pelo ator Josivan Alves para um grupo de jovens e adultos da cidade de Parnamirim. A obra é escrita pelo advogado e poeta, Diógenes da Cunha Lima, em parceria com a sua filha, a pedagoga Cristine Tinôco da Cunha Lima Rosado.



“O Dia do Folclore é comemorado nesta terça-feira (22). Mas, por uma questão de logística do grupo previamente agendado, iremos comemorar com essa apresentação na quarta-feira (23). Isso não invalida a nossa homenagem, já que estamos trabalhando o tema durante todo o mês de agosto”, explica a coordenadora da biblioteca, Samya Maia. A apresentação acontecerá no auditório do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte e é aberta ao público.



Durante este mês as crianças que visitarem a biblioteca do Parque da Cidade poderão colorir os personagens do nosso folclore como o Saci, a Mula Sem cabeça, Boitatá, Cuca, Boto Cor de Rosa, Curupira, Iara, Negrinho do Pastoreio, entre outros. Além das figuras para colorir, os pequenos irão conhecer a história das nossas raízes imemoriais.



Cada região tem o seu folclore, as suas crendices, sua dança, sua culinária, etc. No Nordeste, o potiguar Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) foi um dos escritores que mais difundiu a cultura popular pelo país e até no exterior com dezenas de livros publicados, sendo um dos mais lidos e respeitados folcloristas brasileiros. Cascudo também é objeto de vários estudos e teses acadêmicas pelo país afora. Em Natal, um dos estudiosos da sua biografia é o advogado, poeta e escritor, Diógenes da Cunha Lima, que publicou o livro voltado para as crianças como forma de manter viva a história do nosso maior historiador, que também era jornalista e advogado.



O Folclore brasileiro, cujo estudo sistemático iniciou somente em meados do Século XIX e levou mais de cem anos para se consolidar no país, foi definitivamente institucionalizado a partir da década de 1970. Extremamente rico e diversificado, o folclore brasileiro é objeto de vários estudos e é um importante elemento na economia do Brasil, pela geração de empregos, pela produção e comércio que proporciona, aliado ao turismo nacional.



A biblioteca do Parque da Cidade funciona diariamente, das 8h às 17:30h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. A entrada e o estacionamento do Parque da Cidade são grátis. Para outras informações, o telefone é o 3232-3207.