Inscrições da Meia Maratona do Sol chegam ao segundo lote

O segundo lote de inscrições para a quarta edição da Meia Maratona do Sol foi oficialmente aberto na sexta-feira (1). Quase 3 mil pessoas já se inscreveram no evento, o que corresponde a metade do limite total de participantes. O valor de segundo lote passa para R$ 110 e segue até o prazo final de inscrições, no dia 23 de outubro, podendo ser realizadas exclusivamente pelo site www.meiadosol.com.br.



Para esta edição, que acontece em 11 de novembro de 2017, com largada da Arena das Dunas, a Meia do Sol espera esgotar as inscrições e reunir os seis mil corredores – mesmo número de 2016 – sendo que 50% deste total devem ser garantidos pelos “maraturistas”, atletas que viajam o Brasil para participar de corridas de rua nas mais variadas distâncias.

Elaborada de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), seguindo as normas de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), a corrida ampliou os benefícios aos atletas inscritos, especialmente aos corredores do percurso oficial da prova, a meia maratona.

A Meia Maratona do Sol é uma produção da HC Sports e da Fábrica de Esportes, empresas responsáveis por organizar os principais eventos esportivos da capital potiguar. A corrida conta ainda com o patrocínio da Caixa Econômica Federal.