Livros que viraram filmes ganham versão teatro musical em Natal

Grandes obras literárias brasileiras já adaptadas para o cinema vão ganhar uma versão teatro musical em Natal. Trata-se do espetáculo “Livro, Câmera, Ação!”, que reunirá cerca de 500 pessoas no palco do Teatro Riachuelo no dia 29 de agosto, às 19h30. Ao todo, 13 sucessos bibliográficos e cinematográficos serão apresentados por meio de outras manifestações artísticas: teatro, música e dança, com assinatura do Complexo Educacional Contemporâneo.

O espetáculo conta com figurinos marcantes, recursos hightech para cenografia e efeitos especiais e coreografias do experiente Dimas Carlos. No palco, as cinco centenas de participantes dançam, cantam e interpretam, inspiradas pelas letras de autores nacionais como Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Dias Gomes e José de Alencar. A preparação acontece desde fevereiro, quando houve uma verdadeira imersão nas obras e deu-se início aos ensaios.

A escolha dos livros que viraram filmes também foi criteriosa. De acordo com a diretora geral do espetáculo, Irany Xavier de Andrade, além de entreter, “Livro, Câmera, Ação!” aproxima atores e plateia da literatura. “Cada número será um convite para quem está no Teatro adentrar a obra literária trabalhada. Teremos a oportunidade de reunir 13 diferentes histórias e visões de mundo, o que fará com que todos deixem o musical mais ricos culturalmente”, justifica ela.





Integram o espetáculo as seguintes obras brasileiras: Vidas Secas (Graciliano Ramos), O Pagador de Promessas (Dias Gomes), o Guarani e Iracema (José de Alencar), A Escrava Isaura (Bernardo Guimarães), Sítio do Picapau Amarelo (Monteiro Lobato), O Menino Maluquinho (Ziraldo), O Auto da Compadecida (Ariano Suassuna), Macunaíma (Mário de Andrade), O Cortiço (Aluísio de Azevedo), Cidade de Deus (Paulo Lins) e Tropa de Elite (Rodrigo Pimentel). Ensaio Sobre a Cegueira, do português José Saramago, também faz parte do musical, como os únicos escritos não brasileiros contemplados pelo mesmo.

“Livro, Câmera, Ação!” corresponde à 12ª edição do Fest Show, projeto artístico-pedagógico desenvolvido pelo Contemporâneo desde os anos 1990. Os ingressos para o espetáculo estão à venda na bilheteria do Teatro e por meio da sua página na internet. Uma noite com canções conhecidas, elementos cênicos modernos e criativos e coreografias contemporâneas, na qual será possível ouvir literatura e ver escritos dançando no palco.