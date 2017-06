Mais de 30 mil pessoas participaram do São João na Arena das Dunas

Prefeitura do Natal

O primeiro fim de semana do São João de Natal foi celebrado ao ritmo de forró de raiz e entre os símbolos das tradições juninas. A boa música e o colorido das quadrilhas resgatou o clima de "arraiá" nordestino, em um espaço tranquilo onde o público pode apreciar a festa da forma que gosta: ouvindo e dançando ao som de grandes artistas locais; brincando com a meninada no parque de diversões ou assistindo ao festival de quadrilhas juninas no pavilhão. Tudo abastecido com a culinária regional ou variada da praça gastronômica, onde 1 mil mesas foram disponibilizadas e 52 tendas de diversas especialidades culinárias. Aproximadamente 30 mil pessoas passaram pela Arena das Dunas durante os três dias, com maior público no sábado.

Vinte quadrilhas estilizadas representaram várias cidades do Rio Grande do Norte no primeiro fim de semana de competições do Festival de Quadrilhas Juninas. No domingo (18) foram anunciadas as quatro primeiras colocadas nesta categoria: 1º lugar - Junina São João (Natal); 2º - Cia Junina Lume da Fogueira (Mossoró); 3º lugar - Balão Dourado (Natal) 4º lugar -Junina Brejo de Ouro (Brejinho). Do prêmio especial venceram “Casal de Noivos” (Juninas São João), “Marcador” (Junina São João) e “Rainha” (Lume e Balão Dourado) No próximo final de semana, de 23 a 25 de junho, concorrem as agremiações da categoria Quadrilhas Tradicionais. As quatro primeiras colocadas em cada categoria receberão prêmio em dinheiro de R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro e R$ 1 mil para o quarto. O melhor marcador, a melhor rainha e o melhor casal de noivos de cada categoria receberão prêmio de R$ 1 mil reais.



A festa também abriu espaço para homenagear a ex-governadora Wilma de Faria, que faleceu na última quinta-feira (15). Para o produtor Walde Faraj, criador do Circuito dos Festivais Gastronômicos do RN, o nome desta política potiguar não poderia ser esquecido, pois ela foi a maior entusiasta dos festivais, apoiando e fomentando o turismo cultural nas regiões mais distantes. “Os Festivais Gastronômicos, principalmente o de Martins onde tudo começou, tiveram apoio de dona Wilma desde a primeira edição. Caicó, Portalegre, Monte das Gameleiras e Mossoró também fizeram parte deste circuito”, acrescentou Walde Faraj.



O São João de Natal no Arena das Dunas é realizado por Walde Faraj Produções, Dom Produções e Natal Cultural, com patrocínio da Lei Djalma Maranhão da Prefeitura de Natal e da Arena das Dunas. A ação cultural também conta com a parceria da Intertv Cabugi que promove o festival de quadrilhas junto com a Natal Cultural; além de apoio da Prefeitura do Natal e Sam’s. O objetivo é integrar as manifestações culturais do período junino e oferecer à população uma festa urbana com tudo o que tem direito, de segurança aos elementos que fazem a cultura do São João.



A programação do São João de Natal retorna dias 23, 24 e 25 para comemorar o ápice dos festejos juninos. No palco, será a vez do Trio de Forró Pé-de-serra, Edja Alves com o show “Caprichosa e Nordestina” e Jaina Elne com seu especial “Folia Junina”. No sábado (24) Kleber Silva aquece o coração nordestino com seu “Forró Brechó”, e As Nordestinas e Fabiano Barbosa celebram a noite de São João. No domingo (25), foram escalados para encerrar os festejos os artistas Jarbas do Acordeom e seu trio e o show Isaque Galvão e os Canalhas.

Veja programação



Sexta 23

16h às 23h30 – Festival de Quadrilhas Juninas

18h: Trio de Forró Pé-de-serra

19h: Edja Alves - Caprichosa e Nordestina

21h: Jaina Elne - Folia Junina

23h 30min: Encerramento



Sábado 24

16h às 23h30 – Festival de Quadrilhas Juninas

18h: Kleber Silva - Forró Brechó

19h 30mim: As Nordestinas

22h: Fabiano Barbosa

23h 30min: Encerramento



Domingo 25

16h – Festival de Quadrilhas Juninas

18h: Jarbas do Acordeom e seu trio

21h: Isaque Galvão e os Canalhas

23h: Encerramento



Quadrilhas tradicionais selecionadas:

Arraia da Claridade

Arraiá da Mirandinha

Brilho Matuto

Arraia da Rebuliço

Arraiá Nação Junina

Arraiá Padre Piná

Arraia Paixão Matuta

Arraiá São João

Arraia Tradicional Ze Matuto

Associação Cultural Arraia Encanta São João

Espaia Braza

Explosão Junina

Grupo Junino Coração Matuto

Junina Sai da Frente

Junina Sertão

Junina Vixe Maria

Mulekada

O Sertão

Junina Iluminar

Quadrilhas Junina Arroxanó