Música, cultura e arte no fim de semana em Natal

O fim de semana chegou e a gente traz até você a programação dos principais eventos que vão acontecer em Natal e Grande Natal. Escolha uma das opções, aproveite a folga e divirta-se!

SÁBADO (19)

Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, já dizem os poetas do estilo musical mais querido do país. E neste sábado acontece mais uma edição do tradicional #Samba4Friends! Chrigor, Mesa Doze, Preto no Branco, Daquele Jeito e Novo Grito fazem a festa na Arena das Dunas. A festa começa às 17h e os ingressos estão à venda na Ellus - Midway Mall ou pela www.bilheteriadigital.com.

Também na cadência do samba, o Projeto Ribeira Boêmia realiza a 2ª edição da sua Feijoada com sua roda de samba repleta de convidados. Entre os nomes estão Sueldo Soares, Matheus Magalhães (Preto no Branco), Dodora Cardoso, Dani Cruz e muito mais. Vendas antecipadas no Mormaço e Lojas Le Postiche, ao valor de R$ 15 (feijoada não inclusa).

De lei, desde 2012 o terceiro sábado do mês é dedicado a Raul Seixas em Ceará-Mirim. A cidade recebe o tributo neste sábado em sua 28º edição. O evento começa às 16h, na Estação Cultural da cidade com direito a exposição, shows e muita diversão. Entrada custa R$ 30.

No Teatro Riachuelo, Jussier Quirino abre espaço para o Xerém com Graxa, nome do novo espetáculo – Recital Solo - do poeta, que traz, no seu bojo a simplicidade e a graça ou “graxa” da gordura sadia que alimenta a vida do nordestino do campo. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro. Informações: www.teatroriachuelonatal.com.br

E os apaixonados por um bom sertanejo já tem um destino certo: a Shock Casa Show, que recebe uma das duplas de grande sucesso, Bruno & Marrone e mais, Solteirões do forró e Fernanda Costa Oficial. Detalhes em: www.telepesquisa.com

Fixo na área externa da Arena das Dunas, o Universal Park segue aberto para a diversão do público. No fim de semana a entrada custa R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira). O Ciclone e o novo Carrossel se juntam às já consagradas atrações que fazem a cabeça da galera! O Discovery, o Crazy Dance, Mega Dance e a Montanha-russa estão de volta e são algumas das outras atrações do espaço.

A música eletrônica também tem espaço na programação do sábado com a Bug Open Air, uma das festas do estilo mais respeitadas do Nordeste. O evento acontece no Rio das Garças Eco Resort, em São José de Mipibu. Vendas em: http://www.bugopenair.com.br

DOMINGO (20)

O Teatro Riachuelo abre as portas para o novo trabalho da banda potiguar Plutão Já foi Planeta. Intitulado de “A última palavra feche a porta”, o grupo se apresenta a partir das 17h e promete uma cenografia especial no palco, baseada na estética do disco. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro.

Também no domingo, o Parque das Dunas recebe as princesas clássicas que resolveram marcar um encontro para apresentar e coroar a mais nova princesa do Reino Encantado, Moana. O espetáculo começa às 10h e a entrada.

Já à tarde, a partir das 16h30, o Parque será palco de mais uma edição do Som da Mata com o regional Choro da Terra. O grupo apresenta um repertório dedicado aos grandes compositores da música popular como: Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, K-Ximbinho, Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo, dentre outros.

A entrada no Parque custa R$ 1, mas o acesso aos eventos é gratuito.